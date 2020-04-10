Yeni Torba Yasa ile Sosyal Medya Platformalarına Sansür mü Geliyor?

Türkiye yaklaşık bir aydır corona virüsü ile mücadele ediyor. Bu mücadele kapsamında da pek çok yeni önlem alındı.

Dünyayı etkisi altına alan corona virüsü Türkiye’de de bir ay önce görüldü. Virüse karşı mücadele kapsamında ise hem ekonomik hem de sosyal tedbirler alınıyor. Daha önce de virüsün yayılmasını önlemek amacıyla pek çok tedbir alınmıştı. Bu kez de pek çok farklı konuyu içeren bir torba yasa teklifi sunuldu. Teklifte işten çıkarmaların 3 ay süreyle yasaklanmasından öğrenim kredisi faizlerine düzenlemeye kadar pek çok farklı konu yer alıyor. Ancak toba yasa teklifinde öne çıkan bir başka konu daha var; bu da sosyal medyayla ilgili yapılması talep edilen düzenlemeler. Peki yeni torba yasada sosyal medyayla ilgili hangi düzenlemeler yer alıyor, sansür uygulaması var mı? Detaylara birlikte bakalım.

Corona virüsüne karşı mücadele kapsamında yeni bir torba yasa teklifi hazırlandı. Yasa teklifinde iş dünyası için önemli kararlar yer alıyor

Bunun yanı sıra öğrenci kredisi faizlerinin düşürülmesi ve evde bakım desteği gibi konular da teklifin kapsamında

Ancak yeni torba yasa teklifinde, bir madde ön plana çıktı. Bu madde ise sosyal medya ile ilgili düzenlemeleri içeriyor

Sözcü’den İsmail Şahin’in haberine göre; 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunu’na maddeler eklenecek

62 maddelik torba yasa teklifinde sosyal medya platformlarının Türkiye’de temsilci bulundurma ve Türkiye’deki kullanıcıların verilerini Türkiye’de barındırma zorunluluğu getirilmesi planlanıyor



Torba yasada bunun gerekçesi ise şu şekilde açıklanıyor; “Sosyal medyada yer alan hukuka aykırı içeriğin kaldırılması veya içeriğe erişimin engellenmesi hususunda içerik veya yer sağlayıcılar bakımından yetkili bir muhatap bulamamak ya da çok geç bulmak, uygulamada sıklıkla karşılaşılan bir sorundur. 5651 sayılı Kanunda bu konuya ilişkin herhangi bir düzenlemeye yer verilmemiştir. Bu nedenle kanunda yer alan bu boşluğun doldurulması hedeflenmiştir.”

Önümüzdeki günlerde meclise sunulması beklenen yeni toba yasa teklifinde yer alan sosyal medya düzenlemesi şunları içeriyor;

1. Sosyal medya platformlarının Türkiye’de temsilci bulundurması zorunlu olacak



Türkiye’den günlük erişimi bir milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcılar, BTK ve adli veya idari makamlarca gönderilecek tebligat, bildirim veya taleplerin gereğinin yerine getirilmesi ve kişiler tarafından yapılacak başvuruların cevaplandırılması için yetkili en az bir kişiyi Türkiye’de temsilci olarak belirleyecek. Yani sosyal medya platformlarının Türkiye’de temsilci bulundurması zorunlu olacak.

2. Bu platformlar Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından gerekli görülürse denetlenebilecek



Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) yer sağlayacıların kanun kapsamındaki yükümlülüklerinin yerine getirilip getirilmediğini denetlemek için gerekli gördüğü takdirde olay mahalinde de inceleme yapabilecek veya yaptırabilecek. Kolluk kuvvetleri ve diğer kamu kurumlarının amir ve memurları BTK’nın denetim ekiplerine yardımcı olacak.

3. Sosyal ağlar; temsilci bulundurma yükümlülüğü yerine getirmezlerse trafik bantları daraltılacak



Türkiye’de temsilci belirleme ve bildirme yükümlülüğünü yerine getirmeyen sosyal ağ, BTK tarafından denetlenecek ve bildirimde bulunulacak. Eğer bildirimin ardından 30 gün içerisinde temsilci belirleme ve bildirme yükümlülüğü gala yerine getirilmemişse BTK, sosyal ağın internet trafiği bant genişliğinin yüzde 50 oranında daraltabilecek. Yine bu karardan itibaren 30 gün içerisinde söz konusu yükümlülüğünün yerine getirilmemesi halinde ise yüzde 95 oranında daraltılması için sulh ceza hâkimliğine başvurabilecek.

4. Sosyal medyadaki içeriklere yönelik kişisel başvuru da yapılabilecek



Türkiye’den günlük erişimi bir milyondan fazla olan yurt içi veya yurt dışı kaynaklı sosyal ağlar, kişisel hakların ihlali ve özel hayatın gizliliği kapsamındaki içeriklere yönelik olarak kişiler tarafından yapılan başvuruları en geç 72 saat içinde cevaplamakla yükümlü olacak. 72 saat içerisinde cevap verilmezde sosyal ağ sağlayıcıya Eğer 100 bin liradan 1 milyon liraya kadar para cezası kesilecek. Sosyal ağ sağlayıcı, kendisine bildirilen içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi kararlarını uygulayacak. Ayrıca başvurulara dair istatistik verileri de 3 ayda bir BTK ile paylaşacak.

5. Türkiye’de kullanıcıların verileri Türkiye’de barındırılacak



Türkiye’den günlük erişimi bir milyondan fazla olan yurt içi veya yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcı, Türkiye’deki kullanıcıların verilerini Türkiye’de barındırmakla yükümlü olacak. Bunu yerine sosyal ağ saplayıcılara, 1 milyon ile 5 milyon türk lirası arasında idari para cezası uygulanacak.

6. Kaldırılması hukuken gerekli olan içerikler kaldırılmazsa sosyal ağ sağlayıcı tazminat ödeyecek



Hukuka aykırılığı hakim veya mahkeme kararı ile tespit edilen içeriğin sosyal ağ sağlayıcıya bildirilmesi durumunda, 24 saat içinde içeriği kaldırmayan veya içeriğe erişimi engellemeyen sosyal ağ sağlayıcı, doğan zararların tazmin edilmesinden sorumlu olacak. Yani eğer içerik kaldırılmazsa bundan böyle sadece içeriği üreten değil, onun yayınlamasına ve yayılmasına olanak sağlayan da cezalandırılacak.