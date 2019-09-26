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"Yavuz", Mersin açıklarında demirledi

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"Yavuz", Mersin açıklarında demirledi
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Doğu Akdeniz'de faaliyet gösteren araştırma gemisi "Yavuz", Mersin açıklarında görüntülendi. 

KKTC tarafından verilen ruhsat sahasında ilk sondajına geçen ağustos ayında başlayan Yavuz, Mersin'in Silifke ilçesindeki Taşucu Limanı açıklarında demirledi.

Altıncı nesil ultra derin deniz sondaj gemisi Yavuz, hem ihtişamıyla hem de geceyi aydınlatan ışıklarıyla dikkati çekti.

İkmal için Taşucu açıklarında bekletilen 230 metre uzunluğunda ve 36 metre genişliğindeki gemiye, hücum botları da eşlik ediyor.

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