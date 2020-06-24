Yassıada teklifi Meclis’ten geçti

Yassıada teklifi oybirliği ile kabul edildi.Teklif ile 27 Mayıs 1960 darbesinden sonra, Yüksek Adalet Divanı'nın verdiği tüm kararlar hükümsüz hale getirilecek ve Yassıada'da yargılananlara ya da varislerine tazminat hakkı doğacak

TBMM Genel Kurulunda, Yassıada yargılamalarının hukuki dayanağının kaldırılmasını içeren kanun teklifi Meclis'te oy birliğiyle kabul edilerek yasalaştı.

Meclis Başkanı Mustafa Şentop, AKP’li milletvekilleri ve MHP Grup Başkanvekillerinin imzası olan düzenleme 27 Mayıs 1960 darbesinden sonra Yüksek Adalet Divanı’nın verdiği tüm kararları hükümsüz hale getirecek.

Yassıada'da yargılananlara ya da varislerine tazminat hakkı doğacak.

Kanuna göre, Yüksek Adalet Divanı'nın kullandığı yetkilerin hukuki dayanağını oluşturan ve halen yürürlükte bulunan kanun hükümleri geçmişe dönük yürürlükten kaldırılacak.



Yeni dava yolu öngörülerek Yüksek Adalet Divanı'nın kuruluşuna ve yetkilerine ilişkin kanun hükümlerinin yürürlükten kaldırılmasıyla hükümsüz hale gelen kararlardan kaynaklanan zararların tazminine imkan sağlanacak.



Varlığı hukuki dayanaktan mahrum olacak Yüksek Adalet Divanı'nın hükümsüz hale gelen bütün kararlarının adli sicil ve her türlü arşiv kayıtlarından silinmesi, Adalet Bakanlığı'nca resen yerine getirilecek.



Yüksek Soruşturma Kurulu ile Yüksek Adalet Divanı tarafından haklarında soruşturma ve kovuşturma yürütülenlerin uğradıkları manevi zararlar, hazine tarafından karşılanacak. Bu kişilerin mal varlığı değerlerinin müsadere edilmesinden kaynaklanan maddi zararları da giderilecek.

KOMİSYON KURULACAK



Yargılananlar ve mirasçıları tarafından tazminar istemiyle yapılacak başvuruları değerlendirmek ve karara bağlamak üzere Cumhurbaşkanı tarafından bir komisyon kurulacak. Komisyon çalışma usül ve esasları Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek. Yargılananlar veya mirasçıları komisyonun çalışma usul ve esaslarının Resmi Gazete'de yayımlanmasını izleyen 3 ay içinde komisyona başvurarak tazmin isteyebilecek.



Komisyon kararlarına karşı kararın tebliğini izleyen 15 gün içinde bir defaya mahsus olmak üzere komisyona itirazda bulunulabilecek. İtiraz üzerine verilen kararlara karşı ilk derece mahkemesi sıfatıyla Danıştayda dava açılabilecek. Bu davalar acele işlerden sayılacak.



Komisyona yapılacak başvurular için herhangi bir ad altında ücret talep edilemeyecek. Komisyonun itirazı üzerine verdiği kararlara karşı Danıştayda açılacak davalarda karar ve ilam harcı maktu alınacak ve dava sonunda maktu vekalet ücretine hükmedilecek.



Komisyon tarafından başvurular değerlendirilirken ihtiyaç duyulan bilgi ve belgeler, ilgili gerçek veya tüzel kişilerden istenebilecek. Kamu kurum ve kuruluşları, bu husustaki talepleri belirlenen süre içinde yerine getirmek zorunda olacak.



Kamu kurum ve kuruluşları, Yüksek Soruşturma Kurulu ve Yüksek Adalet Divanı'na ait her türlü arşivlik ve arşiv belgesini maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30 gün içinde TBMM Başkanlığına devredecek.



Düzenleme, 27 Mayıs 1960'tan itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girecek.



Teklifin kabul edilmesinin ardından Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, birleşimi yarın saat 14.00’te toplanmak üzere kapattı.

DENİZLER İÇİN UYGULANMASINA KARŞI!

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Yassıada yargılamalarını geçersiz sayan teklifin Deniz Gezmiş ve arkadaşları için de uygulanması önerisine karşı çıkarak “Böyle bir şey yasama, yürütme, yargı erkler ayrılığı bağlamında yanlış olur” demişti. Şentop Meclis’te gazetecilerle yaptığı bir sohbette, teklifine ilişkin şu değerlendirmelerde bulunmuştu “Bizim yaptığımız şeyde, mahkeme kararının yasama organı tarafından yok sayılması, hükümsüz sayılması söz konusu değil. Böyle bir yolu açmak zaten doğru olmaz. Böyle bir şey yasama, yürütme, yargı erkler ayrılığı bağlamında da yanlış olur. Yassıada’yla ilgili özel bir durum var. Orada birtakım şahısları yargılamak için özel bir kurul oluşturulmuş. 12 Eylül sonrasındaki idamlar, 12 Mart sonrasındakiler böyle değil. Onlar, mevcut mahkemelerde yargılanmışlar.”