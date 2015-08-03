Güncel Haberleri  YAŞ, 4 kritik gündemle toplanıyor haberi Başbakan Ahmet Davutoğlunun başkanlığında gerçekleştirilecek olan 2015 Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı bugün başlıyor. Star - Ankara Toplantıda, terfi, görev sürelerinin...

Star - Ankara

Toplantıda, terfi, görev sürelerinin uzatılması, emeklilik işlemleri ile disiplinsizlik ve ahlaki durumları nedeniyle ihraç konuları görüşülecek. Bu yılki YAŞın en önemli gündem maddeleri arasında PKK terör örgütüyle mücadelede yeni yol haritası, DAEŞ terör örgütü, Suriyedeki gelişmeler, sınır güvenliği ve Paralel Yapı ile mücadele yer alıyor. MGK gündemine gelmesi nedeniyle tehdit olarak görülen Paralel Yapı unsurlarının TSKda barındırılmayacağı konusunda yapılan çalışmaların YAŞta ele alınacağı belirtildi. YAŞ toplantısında, Balyoz davasından yargılandıkları için terfi ettirilmeyen 16 ile 18 yıl arasında aldıkları mahkumiyet kararı bozulduktan sonra beraatlerine karar verilen 46 kurmay albayın durumları da general ve amiralliğe terfi edilecek diğer albaylarla birlikte gündeme gelecek.