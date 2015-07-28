YAŞ, 3 Ağustosta toplanıyor

Genelkurmay Başkanlığı Karargahı Çakmak Salonunda yapılacak toplantıya, Başbakan Davutoğlunun yanı sıra Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel, Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hulusi Akar, Deniz...

Genelkurmay Başkanlığı Karargahı Çakmak Salonunda yapılacak toplantıya, Başbakan Davutoğlunun yanı sıra Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel, Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hulusi Akar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Akın Öztürk, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Abdullah Atay ve Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile diğer YAŞ üyesi üst düzey komutanlar katılacak.

ŞÃ»ra üyeleri, 3 Ağustos Pazartesi günü Anıtkabiri de ziyaret edecek. Yüksek Askeri ŞÃ»ranın ağustos ayı olağan toplantısında, terfi sırasında bulunan albay, general ve amirallerin bir üst rütbeye yükseltilmesi, general ve amirallerin görev sürelerinin uzatılması ve emeklilik işlemleri ile disiplinsizlik ve ahlaki durumları nedeniyle Türk Silahlı Kuvvetlerinden (TSK) ayrılacak personel ve TSKyı ilgilendiren diğer konular görüşülecek. YAŞ toplantısı, 5 Ağustosta sona erecek.

ŞÃ»rada alınan kararlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğana sunulmasının ardından kamuoyuna açıklanacak.

Öte yandan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel, Deniz Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Bülent Bostanoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Akın Öztürk ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Abdullah Atayın görev süresi bu şÃ»ra ile sona erecek.

AA

