Yargıtaydan Paralel hakim ve savcılara büyük şok!

Yargıtay 5. Ceza Dairesi, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 25 Aralık soruşturmasında görev alan eski savcı Muammer Akkaş hakkında "Görevi kötüye kullanma" ve eski hakim Süleyman Karaçöl hakkında da "Görevi ihmal" suçlarından hazırlanan iddianameyi kabul etti. Davanın ilk duruşması 25 Kasım'da yapılacak.

Savcılık, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) 2. Dairesi, 3 Mart'ta, savcı Muammer Akkaş ve hakim Süleyman Karaçöl hakkında yargılama izni verdi. Bu kararın ardından Akkaş ve Karaçöl hakkındaki dosyalar, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.

Savcılar, Muammer Akkaş ile hakim Süleyman Karaçöl hakkında iddianame hazırlayarak, Bakırköy 16. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi. Düzenlenen iddianameyi kabul eden Bakırköy 16. Ağır Ceza Mahkemesi, iddianame hakkında son soruşturmanın açılmasına karar vererek, dosyayı Yargıtay'a gönderdi.

Yargıtay 5. Ceza Dairesi, Akkaş ve Karaçöl ile ilgili iddianamenin kabulüne karar verirken, Akkaş ve Kara, birinci sınıf hakim ve savcı oldukları için ilk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 5. Ceza Dairesi'nde 25 Kasım 2015'te saat 13.30'da yargılanacak.

Necmettin Bilal Erdoğan ile iş adamları Mustafa Latif Topbaş, Cengiz Aktürk, Usame Kutup, Yasin El Kadı, Muaz Kadıoğlu, Abdullah Tivnikli, Orhan Cemal Kalyoncu, Ömer Faruk Kalyoncu, Avni Çelik, İbrahim Çeçen'in de aralarında olduğu 41 kişi ve 2 şirket, görülecek davada mağdur olarak yer alacak.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, eski savcı Akkaş'ın ''görevi kötüye kullanma'' suçundan 3 yıl, eski hakim Süleyman Karaçöl'ün ise ''görevi ihmal'' suçundan 2 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istenmişti.

-Meslekten ihraç edilmişlerdi

Akkaş, İstanbul Cumhuriyet Savcısı olarak görev yaparken, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'na savcı olarak atanmıştı. Tekirdağ Cumhuriyet Savcısı olarak görev yapan Akkaş, HSYK tarafından tedbiren görevden uzaklaştırılmıştı.

Hakim Süleyman Karaçöl ise İstanbul Sulh Ceza Mahkemesi'nde hakimken Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığı'na hakim olarak atanmıştı. Karaçöl de HSYK tarafından görevinden tedbiren uzaklaştırılmıştı.

HSYK 2. Dairesi, 12 Mayıs'ta savcılar Zekeriya Öz, Celal Kara, Muammer Akkaş, Mehmet Yüzgeç ile hakim Süleyman Karaçöl'ün meslekten ihracına karar vermişti.