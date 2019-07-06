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Yargıtay'dan, Altan kardeşler ve Nazlı Ilıcak için bozma kararı

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Yargıtay, FETÖ'nün darbe çağrışımı davasında Ahmet Altan, Mehmet Altan ve Nazlı Ilıcak'a verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını bozdu

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Yargıtay'dan, Altan kardeşler ve Nazlı Ilıcak için bozma kararı
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Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Ahmet Altan, Mehmet Altan ve Nazlı Ilıcak için kararını açıkladı. 

Yargıtay Altan kardeşler ve Nazlı Ilıcak'a anayasayı ihlal suçundan verilen müebbet cezasını bozdu. Yargıtay, Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak'ın anayayasayı ihlal suçunu değil ancak FETÖ'ye bilerek ve isteyerek yardım etme suçunu işlediklerine karar verdi. 

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, FETÖ'nün darbe çağrışımı davasında Ahmet Altan, Nazlı Ilıcak ile diğer tutuklu sanıkların tahliye taleplerini reddetti.

Yargıtay, FETÖ'nün darbe çağrışımı davasında Mehmet Altan'ın, yeterli ve inandırıcı delil bulunmadığından beraatine karar verilmesine hükmetti.

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