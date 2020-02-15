banner255
banner69
Göçmenköy, Kennethlendi
Göçmenköy, Kennethlendi
17 0
“Binlerce gencimiz iş şansı bulacak”
“Binlerce gencimiz iş şansı bulacak”
20 0
 
“Liderlerin müzakerelere dönmelerini umuyorum”
“Liderlerin müzakerelere dönmelerini umuyorum”
7 0
Ecvet komutana 46 yıl sonra cenaze töreni
Ecvet komutana 46 yıl sonra cenaze töreni
28 0
Aşk ile sanatın buluştuğu adres: Decoclass
Aşk ile sanatın buluştuğu adres: Decoclass
34 0
Maraş için Oktay ve Gül geliyor
Maraş için Oktay ve Gül geliyor
165 0
Maaşlarda Kuzey-Güney farkı
Maaşlarda Kuzey-Güney farkı
1.6B 0
banner374

Yardımcı pilot, kuleyi suçladı

banner27

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 3 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasına ilişkin ifadesi alınan yardımcı pilot, olay günü 'kulenin kendilerine inemeyeceklerini belirtemediğini ve ''pas geçin'' talimatı almadıklarını söyledi

Yardımcı pilot, kuleyi suçladı

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda meydana gelen uçak kazasına ilişkin yardımcı pilot F.P'nin ifadesinin detayları ortaya çıktı.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, 5 Şubat'ta 177 yolcu ile 6 mürettebatın bulunduğu İzmir-İstanbul seferini yapan Pegasus Havayolları'na ait yolcu uçağının pistten çıkması sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında, önceki gün tedavi gördüğü hastanede "şüpheli" sıfatıyla ifade veren yardımcı pilot F.P'nin "Olay günü kulenin kendilerine inemeyeceklerini belirtmediğini, 'pas geçin' talimatı almadıklarını ve bu nedenle kendilerine iletilen mevcut veriler ışığında piste inebileceklerini düşünerek uçağı indirdiklerini söylediği" öğrenildi.
Kaptan pilot M.A. ile uçağı piste indirmeye karar verdiklerini, piste indikten sonra uçağın kaydığını ve kaptan pilotun uçağı tutmaya çalıştığını aktaran yardımcı pilot F.P'nin, kaza nedeniyle üzgün olduğunu dile getirdiği kaydedildi.
Öte yandan, F.P'nin kazaya dair kendisine yöneltilen bazı soruları da "hatırlamıyorum" diyerek yanıtlamadığı öğrenildi.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.