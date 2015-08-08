Yalovada tekne battı

Çevreden gelen teknelerin yardımıyla 4 kişi kurtarılırken, durumu ağır 5 yaşındaki Deniz Ömer Engin kaldırıldığı hastanede öldü. Kayıp 38 yaşındaki Deniz Özkan Engini arama çalışmaları sürdürülüyor. İstanbuldan Yalovanın...

Çevreden gelen teknelerin yardımıyla 4 kişi kurtarılırken, durumu ağır 5 yaşındaki Deniz Ömer Engin kaldırıldığı hastanede öldü. Kayıp 38 yaşındaki Deniz Özkan Engini arama çalışmaları sürdürülüyor.

İstanbuldan Yalovanın Armutlu İlçesine tatil için gelen 5 kişilik bir grup tekneyle denize açıldı. Tekne fırtına nedeniyle Kabaklı köyü açıklarında alabora oldu. Batan tekneden denize düşen 35 yaşındaki Mustafa Şen, 7 yaşındaki Yağız Küçük, Deniz Ömer Engin ve 2 yaşındaki Güneş Engin çevreden gelen tekneler tarafından kurtarılırken Deniz Özkan Engin dalgalar arasında kayboldu.

Yalova Devlet Hastanesine kaldırılan ve boğulma tehlikesi geçirenlerden Deniz Ömer Engin tüm müdahallere rağmen kurtarılamadı. Deniz Özkan Engin ise Sahil Güvenlik tarafından arama çalışması başlatıldı. Denizin dalgalı olması nedeniyle çalışmaların güçlükle sürdürüldüğü bildirildi.

