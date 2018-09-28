Yalova'da deniz suyu 25 metre çekildi

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesindeki sahil şeridinde deniz suyunun kıyıdan yaklaşık 25 metre çekilmesi, bölge sakinlerini endişelendirdi.

İlçe kıyısında deniz suyunun çekilmesi nedeniyle limandaki kayıklar karaya otururken, yosunlar yüzeye çıktı.

Çiftlikköy sakinleri merakla suyun çekildiği alanı incelerken, deprem olacağı düşüncesiyle endişelendi. Sahilde yürüyüş yapan bazı vatandaşlar, bu anların fotoğrafını çekti.

Mehmet Uysal, 8 yıldır ilçede yaşadığını belirterek, "En son 2 yıl önce denizin böyle çekilmesini gördüm. O zaman da bu kadar çekildiğini görmüştük. Bir hafta önce deniz normal seviyesindeydi" dedi.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Maden Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Ercan ise yaptığı açıklamada, bu mevsimlerde Marmara Denizi'nde deniz şişmesi olduğunu söyledi.

Ercan, endişeye kapılacak bir durum olmadığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bunun ana nedeni, karadan gelen rüzgarların suyu denizin ortasına çekmesidir. Bu dönemlerde Marmara Denizi'nde deniz çekilir. Biz buna deniz şişmesi diyoruz. Bunun depremle bir ilgisi yoktur. Vatandaşlarımızın bu konuda tedirgin olmasına gerek yok. Deprem öncesinde de denizde çekilmeler olur ama insanlar bunu birbirine karıştırıyor.