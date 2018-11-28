Viyadük inşaatında beton blok işçilerin üzerine düştü

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli Gebze kesimindeki viyadük çalışmaları sırasında beton blok düştü. 5 işçinin enkaz altında kaldığı belirtiliyor. İşçilerden ikisinin cansız bedenine ulaşıldığı, birinin de ağır yaralı olarak enkaz altından çıkarıldığı bilgisi var.

Kuzey Marmara Otoyolu projesi kapsamında Kocaeli'de Gebze Tavşanlı mevkiinde yapılan 7 nolu viyadük inşaatında çökme meydana geldi.



Çökme, viyadük başlık ayağı montajının yapıldığı sırada gerçekleşti.

30 METREDEN DÜŞTÜ

Yaklaşık 30 metre yükseklikte bulunan viyadükte çalışan işçiler düşerek enkaz altında kaldı. Enkaz altında kalan işçi sayısının 5 olduğu belirtiliyor.

İhbar üzerine olay 112 Acil ve itfaiye ekipleri geldi. İşçilerin enkazın altından çıkarılması için çalışma sürüyor.

2 İŞÇİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Gelen bilgilere göre; kurtarma çalışmalarında 2 işçinin cansız bedenine ulaşıldı. Bir işçinin ise yaralı kurtarıldığı bilgisi var. Ancak henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaşanan kaza ile ilgili iki müfettiş görevlendirdiğini ve olayla ilgili incelemenin başlatıldığını duyurdu.

KOCAELİ VALİSİ: BİR KİŞİYLE İRTİBAT KURULDUĞU BİLGİSİ VAR

Telefonla NTV canlı yayınına katılan Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy şunları söyledi: "Arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Enkaz altında kaç kişi olduğu konusunda somut tespit yok. 4 civarında olduğu belirtiliyor. Enkaz altındaki bir kişinin bilincinin açık olduğu yönünde bilgiler var. Kurtarma çalışmalarında ulaşmada herhangi bir engelimiz söz konusu değil. Kazanın nedeni teknik incelemeden sonra ortaya çıkacaktır."

BELEDİYE BAŞKANI KÖŞKER: UMUDUMUZU KORUYORUZ

Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker da NTV yayınında yaptığı açıklamada, "Blok engebeli bir zemine düştüğü için hayat boşluğu dediğimiz bir alan var, umudumuzu koruyoruz. Hava şartları malum, rüzgar yağış var. İş güvenliği anlamında titiz çalışan bir şirket. İşin başındaki arkadaşlar deneyimli. İnşallah işçilerimizi kurtarırız" ifadelerini kullandı.