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Vefat eden babasını evin baş köşesine oturttu

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Vefat eden babasını evin baş köşesine oturttu
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Giresunlu Mürteza Kuğu'nun vefat eden  babasının hatırasını yaşatmak için yaptırdığı balmumu heykeli, eve gelen  misafirleri şaşırtıyor.

İlkbahar ve yaz aylarını Görele ilçesinin Şahinyuva köyündeki evinde  geçiren Kuğu, 6 yıl önce 76 yaşında ölen babası Mahmut Kuğu'ya duyduğu sevgi ve  minnetten ötürü Bursa'da babasının balmumu heykelini yaptırdı.

Kuğu, köydeki evine getirdiği ve babasının kıyafetlerini giydirdiği  heykeli, evinin baş köşesine oturttu. Eve gelen misafirler canlı sandıkları  heykel karşısında şaşkınlıklarını gizleyemezken, kimileri heykelin elini sıkmak  için yanına gidiyor.

Mürteza Kuğu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, babasının yörede halk  tarafından çok sevilen biri olduğunu söyledi.

Babasının her zaman çocukları sevindiren, vatandaşlarla şakalaşan, iyi  bir sima olduğunu dile getiren Kuğu, bir anımsatma olması amacıyla babasının  balmumu heykelini yaptırmaya karar verdiğini kaydetti.

Kuğu, balmumu heykel fikrinin, Bursa'da bir müzede gezdiği sırada  oluştuğunu belirterek, "Bir gönül ehli kişilik olan babamı ölümsüzleştirmek için  balmumu heykelini yaptırdık. Heykeli de evimizin baş köşesine oturttuk, ona  bakarak hatıralarımızı yad ediyoruz. Aslında o bizim gönlümüzde duruyor, orada  sadece kalıp olarak yer alıyor." dedi.

Havanın durumuna göre heykeli bahçeye de çıkardığını ifade eden Kuğu,  "Hava yağmursuz ve serin olduğunda dışarıya da çıkarıyorum. En çok minnet  duyduğumuz yönü onun bize bıraktığı güzel ahlak ve terbiye. Onun oğlu olduğunu  söylediğimiz herkesten rahmet duyuyoruz. Bu da bizi mutlu ediyor." diye konuştu.

Mürteza Kuğu, heykeli görenlerin babasını çoğu zaman canlı  zannettiğini belirterek, şöyle devam etti:

"İlk kez gelip tanımayanlar selam verip 'Amca rahatsız mı? Niye  konuşmadı?' diyenler oluyor ama onun balmumundan olduğunu anlayınca şaşırıyorlar.  'Amca neden hareket etmiyor?' diyenler oluyor, yanına kadar gidip el uzatanlar  oluyor. Canlı gibi duruyor, damarlarına kadar ince ayrıntıları var, 4 senedir  balmumu heykeli burada duruyor."

Balmumu heykelinde babasının kıyafetlerinin yer aldığını dile getiren  Kuğu, heykeldeki ayakkabı, ceket, baston ve kavalın babasına ait olduğunu  söyledi.

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