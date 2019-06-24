Ve zafer yine İmamoğlu'nun

Resmi olmayan verilere göre oyların yüzde 54'ünü Ekrem İmamoğlu, yüzde 45,1'ini Binali Yıldırım aldı. Ekrem İmamoğlu 4,698,782 oy alırken rakibi Binali Yıldırım 3,921,201 oy aldı. Fark 777 bin 581..

23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yenileme Seçiminde sonuçlar belli oldu... Oyların yaklaşık yüzde 54'ünü Ekrem İmamoğlu, yüzde 45'ini Binali Yıldırım aldı.

23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yenileme Seçimi'nde oy verme işlemi saat 17.00'de sona ermişti.

Oy verme saati bittiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler, başkan tarafından sayıldıktan sonra sırayla oylarını kullandı.

YSK'DAN HATALI MÜHÜR KARARI

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde, AK Parti ve CHP'nin başvurusu üzerine, yanlış mühür basılan, mühürsüz olan veya birden fazla mühür basılan zarfların kullanıldığı oyların geçerli sayılmasına karar verdi.

Kurul, yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde, yanlış mühür basılan, mühürsüz olan veya birden fazla mühür basılan zarflardaki oyların geçerli sayılmasına yönelik AK Parti ve CHP'nin başvurusu üzerine saat 14.00'te toplandı.

Başvuruyu görüşen YSK, AK Parti ve CHP'nin taleplerini kabul ederek, söz konusu zarflardaki oyların geçerli sayılmasına hükmetti.



111 KİŞİYE İŞLEM YAPILDI

Yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde, oy kullanımı sırasında seçim kanununa muhalefet eden 111 kişi hakkında adli ve idari işlem yapıldı.

Oy kullanma işlemleri sırasında, oy pusulası fotoğrafı çekmekten 43, tartışma ve münakaşa çıkarmaktan 22, beraber oy kullanmaktan 9, başkasının yerine oy kullanmaktan 3, silah kanununa muhalefetten 4, tehdit ve hakaretten 4, telefonla kabine girmekten 14, oy teşhiri yapmaktan 5 ve siyasi içerikli kıyafetler giymek, alkol kullanmak ve sandık başlarında slogan atmak gibi genel muhalefetten 7 kişi olmak üzere 111 kişiye adli ve idari işlem yapıldı.

İSTANBUL

AÇILAN SANDIK

(%99,37) 30.989 / 31.186

KULLANILAN OY 8.868.664TOPLAM 10.570.222GEÇERLİ OY 8.696.552

OY YÜZDESİ OY SAYISI EKREM İMAMOĞLU %54.03 4.698.782 BİNALİ YILDIRIM %45.09 3.921.201 NECDET GÖKÇINAR %0.55 47.540 MUSTAFA İLKER YÜCEL %0.17 15.170 BAĞIMSIZ %0.16 13.859

İmamoğlu 11 ilçeyi daha AKP’den aldı

31 Mart'ta yapılan seçimlerde İstanbul'un 39 ilçesinin 16'sında Ekrem İmamoğlu, 23'ünde ise Binali Yıldırım sandıktan birinci çıkmıştı. Bu seçimde ise İstanbul'daki tablo da değişti. 23 Haziran'da İstanbul'un 39 ilçesinden 27'sinde Ekrem İmamoğlu, 12'sinde ise Binali Yıldırım galip geldi. Yani 31 Mart'ta 16-23 'yenilen' İmamoğlu, dünkü seçimde 27-12 öne geçti. İmamoğlu dünkü seçimlerde; Şile, Fatih, Bayrampaşa, Çekmeköy, Beyoğlu, Zeytinburnu, Bahçelievler, Sancaktepe, Tuzla, Üsküdar ve Eyüp Sultan'ı AKP'nin elinden aldı.

23 HAZİRAN SEÇİMLERDE İLÇELERDE TABLO ŞÖYLE OLUŞTU:

Beşiktaş: Ekrem İmamoğlu

Kadıköy: Ekrem İmamoğlu

Bakırköy: Ekrem İmamoğlu

Şişli: Ekrem İmamoğlu

Adalar: Ekrem İmamoğlu

Maltepe: Ekrem İmamoğlu

Beylikdüzü: Ekrem İmamoğlu

Avcılar: Ekrem İmamoğlu

Sarıyer: Ekrem İmamoğlu

Silivri: Ekrem İmamoğlu

Ataşehir: Ekrem İmamoğlu

Küçükçekmece: Ekrem İmamoğlu

Kartal: Ekrem İmamoğlu

Esenyurt: Ekrem İmamoğlu

Büyükçekmece: Ekrem İmamoğlu

Çatalca: Ekrem İmamoğlu

Şile: Ekrem İmamoğlu

Fatih: Ekrem İmamoğlu

Bayrampaşa: Ekrem İmamoğlu

Çekmeköy: Ekrem İmamoğlu

Beyoğlu: Ekrem İmamoğlu

Zeytinburnu: Ekrem İmamoğlu

Bahçelievler: Ekrem İmamoğlu

Sancaktepe: Ekrem İmamoğlu

Tuzla: Ekrem İmamoğlu

Üsküdar: Ekrem İmamoğlu

Eyüp Sultan: Ekrem İmamoğlu

Sultanbeyli: Binali Yıldırım

Esenler: Binali Yıldırım

Arnavutköy: Binali Yıldırım

Bağcılar: Binali Yıldırım

Sultangazi: Binali Yıldırım

G.O.P: Binali Yıldırım

Pendik: Binali Yıldırım

Kağıthane: Binali Yıldırım

Ümraniye: Binali Yıldırım

Başakşehir: Binali Yıldırım

Güngören: Binali Yıldırım

Beykoz: Binali Yıldırım

Ekrem İmamoğlu'nun sandığından CHP çıktı

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, kesin olmayan sonuçlara göre, oy kullandığı sandıkta birinci sırada yer aldı.

İmamoğlu'nun oy kullandığı Beylikdüzü'ndeki Haldun Taner İlkokulundaki 1382 numaralı sandıkta sayım işlemi tamamlandı.

Buna göre, sandıktaki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için verilen oylardan 242'sini Ekrem İmamoğlu, 62'sini AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım aldı.

Oyların 3'ü ise geçersiz sayıldı.

Aynı sandıkta 31 Mart'ta Ekrem İmamoğlu 243, Binali Yıldırım 60 oy almış, 4 oy da geçersiz sayılmıştı.

"Sandıktan bana İstanbul için seferberlik görevi çıktı"

Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da yeni bir sayfa açıldığını söyledi; "Bugün bana sandıktan İstanbul için seferberlik görevi çıkmıştır" dedi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini kazandığı kesinleşen Millet İttifakı adayı Ekrem İmamoğlu, sonuçların netleşmesinin ardından yaptığı açıklamada, bugünkü seçimin en önemli ifadelerinden birinin Türkiye'nin demokrasi sürecine katkısı olduğunu söyledi.

İmamoğlu, "Halkımıza, İstanbullu hemşehrilerime minnet duygularımı iletiyorum. Sizler Türkiye'nin demokrasi itibarını tüm dünyanın gözleri önünde korudunuz ve Türkiye'yi yakın coğrafyadaki bazı ülkelere benzetme gayretinde olan dünya ülkelerine de işin aslını öğrettiniz. Yüzyılı aşan demokrasi geleneğimize milletçe sahip çıktınız, teşekkürler İstanbullu hemşehrilerim" ifadelerini kullandı.

Ülkeye ve dünya kenti İstanbul'a seçim neticelerini hayırlı olmasını dileyen İmamoğlu, duygularını da içeren uzunca bir açıklama yapacağını belirtti.

İmamoğlu, bugün yüz binlerce sandık başında görev yapan tüm arkadaşlarına minnet duygularını ifade ederek onların bugünün demokrasi kahramanları olduğunu söyledi.

Sonuçlar kesinleşene dek sandıkların terk edilmemesini isteyen Ekrem İmamoğlu, bugünkü seçimle İstanbul'da yeni bir sayfa açıldığını vurguladı.

Ekrem İmamoğlu, ailesine, partisine,seçilmesine destek veren herkese, kampanyasını yürüten herkese teşekkür etti.

Seçimi herkesin kazandığını kısa sürede herkesin hissedeceğini, bunu sağlamak için canla başla, kimseyi dışlamadan çalışacağını ifade eden İmamoğlu, "Bugün bana sandıktan İstanbul için seferberlik görevi çıkmıştır" dedi.

"Ben bu kenti tek başıma yönetecek değilim" diyen İmamoğlu, herkesten yararlanacağını söyledi.

İmamoğlu, mahcup olmamak için çok çalışacağını vurguladı. Halkın hizmet üretim ve çözüm beklediğini kaydeden İmamoğlu, yarıda kalan vaatlerini ilk meclis toplantısında gündeme alıp hayata geçireceklerini belirtti. Yoğun bir tempoda çalışmak için sabırsızlandığını ifade eden İmamoğlu, en çok da İstanbul'un çocuklarından ve enerjisi yüksek gençlerin duygularından güç alacağını belirtti.

"Her şey bu güzel İstanbul'da çok güzel olacak" diyen Ekrem İmamoğlu, sevincin bir başkasının kalbini kırmak anlamına gelmeyeceğine işaret etti ve herkesi hassas davranmaya çağırdı. "Bu bir zafer değil, başlangıçtır, 16 milyona eşit davranacağız" ifadelerini kullanan İmamoğlu, İstanbul'a yeni başlangıcın hayırlı uğurlu olmasını diledi.

İmamoğlu, "İstanbul'da her şey çok güzel olacak" diyerek tamamladı.

Binali Yıldırım'dan İmamoğlu’na tebrik

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine ilişkin, "Şu an itibariyle seçimleri rakibim Ekrem İmamoğlu önde götürmektedir. Kendisini tebrik ediyorum. Başarılar diliyorum." dedi

Yıldırım, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda düzenlediği basın toplantısında, Yüksek Seçim Kurulu'nun seçimlerin sonuçları ile ilgili yasağını kaldırdığını hatırlattı.

"Şu an itibariyle seçimleri rakibim Ekrem İmamoğlu önde götürmektedir. Kendisini tebrik ediyorum. Başarılar diliyorum." diyen Yıldırım, şunları kaydetti:

"Bu seçim kampanyası boyunca bizimle beraber yoğun bir çalışma içine giren, elinden gelen bütün gayreti gösteren yakın çalışma arkadaşlarıma, teşkilat mensuplarına, bizi dinleyen, projelerimizi, vaatlerimizi anlatma fırsatı veren İstanbulumuzun güzel insanlarına teşekkür ediyorum. Aynı zamanda büyük fedakarlık gösteren aileme de bu vesileyle teşekkür ediyorum.

Seçim demek, demokrasi demektir. Bu seçimler de Türkiye'de demokrasinin en iyi şekilde, kusursuz işlediğini bir kez daha ortaya koymuştur. Elde edilen sonuçlar tabii ki kesin olarak daha sonra açıklanacaktır."

Bu sonuçların İstanbul'a, İstanbul'un geleceğine hayırlar getirmesini dileyen Yıldırım, "Bundan sonra Ekrem İmamoğlu arkadaşımızın İstanbul'a güzel hizmetler yapmasını da temenni ediyorum. Yapacağı çalışmalarda İstanbulluların yararına yapacağı her türlü işte de kendisine yardımcı olmaya gayret edeceğiz. Bunun da bilinmesini istiyorum. Bir kez daha İstanbulluların verdiği kararın gelecek 5 yıl için kadınlarımız, çocuklarımız ve bütün İstanbul'da yaşayan 15 milyon için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanı Hakim Öner kalp krizi geçirdi

Göreve başlamadan önce “Elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Allah yüzümüze baksın” diyen İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanı Hakim Ziya Bülent Öner dün gece kalp spazmı geçirdi. Öner'in tedavisi yoğun bakımda devam ediyor. Öner'in yerine Fatma Nilgün Uçar vekaleten bakacak.

Öner’in önceki gece kalp spazmı geçirdiği ve Bağcılar’da özel bir hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçiminde İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanlığı görevini yürüten ve Ekrem İmamoğlu’na mazbatasını veren hakim Müberra Gürdal YSK’nın seçim yenileme kararının ardından emekliliği istemiş ve görevinden ayrılmıştı. Gürdal'ın yerine İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanlığı görevine Hakim Ziya Bülent Öner atanmıştı.