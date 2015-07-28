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Ve Meclis Başkanı harekete geçti

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TBMM Başkanı İsmet Yılmaz, CHPnin talebi üzerine TBMM Genel Kurulunu 29 Temmuz Çarşamba günü saat 15.00te olağanüstü toplantıya çağırdı.

Ve Meclis Başkanı harekete geçti
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TBMM Başkanı İsmet Yılmaz, CHPnin talebi üzerine TBMM Genel Kurulunu 29 Temmuz Çarşamba günü saat 15.00te olağanüstü toplantıya çağırdı.

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