Van’da kan donduran olay

Van'ın Tuşba ilçesinde N.A. isimli kadın, polis merkezine giderek, 18 yaşındaki kızı Ayşe A.’yı boğarak öldürdüğünü söyleyip teslim oldu. Evinin anahtarını polise verip "Kızımı eve geç geldiği için öldürdüm gidin cesedini alın" diyen annenin sorgusu sürüyor.

Talihsiz kızın cesedi ise adli tıp kurumuna kaldırıldı. İşte kan donduran olayın detayları...

Kan dondurucu olay, 27 Ocak pazar günü sabaha karşı saat 05.00 sıralarında Van’ın Tuşba İlçesi’nde meydana geldi.

ANNE VE BABASI BİR SÜRE ÖNCE AYRILMIŞ

İddialara göre, 18 yaşındaki Ayşe A.'nın annesi ve babası bir süre önce aralarındaki şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşandı. Boşanma sürecinin ardından, annesiyle yaşayan Ayşe A. geçimlerini sağlamak için bir eğlence merkezinde çalışmaya başladı. İşi sebebiyle evine geç giden genç kız ile annesi arasında sık sık tartışma yaşanıyordu. Cumartesi gecesi Ayşe A. yine eve geç gidince annesiyle aralarında kavga çıktı.

18 yaşındaki Ayşe A.'nın cesedi adli tıp kurumuna kaldırıldı.

“EVDE KIZIMI ÖLDÜRDÜM”

Pazar sabahı karakola giden anne N.A. polise evinin anahtarını vererek “Kızımı öldürdüm, cesedi şu an evde” dedi. Eve giden ekipler, genç kızın cansız bedeniyle karşılaştı. Yapılan incelemelerin ardından genç kızın cansız bedeni Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

ÜRPERTEN İFADE

İfadesinde; kızının eğlence merkezinde çalışmasına karşı olduğunu anlatan anne N.A.’nın “Eve geç geldiği için tartıştık. Tartışma alevlenince cinnet geçirerek Ayşe’nin boğazına sarıldım. Kendime geldiğimde Ayşe ölmüştü” dediği öğrenildi.

BABA DA EMNİYET’E GÖTÜRÜLDÜ

Anne N.A.'nın ifadesinin ardından Ayşe A.'nın babası da ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

“ÖLÜMÜM ANNEMİN ELİNDEN OLACAK”

Sözcü’ye konuşan Ayşe A.’nın arkadaşları, “Ayşe hayat dolu biriydi. Ama annesinin sürekli kendisine baskı uyguladığını söylüyordu. Bir hafta önce Ayşe bize, ‘Bir gün ölümüm annemin yüzünden olacak’ demişti. Bunu söyledikten bir hafta sonra da bu olay yaşandı. Bize hep, ‘Kızlarına güzel davranan annelerine çok özeniyorum’ derdi. Çok acı bir olay” ifadelerini kullandılar.

Van Polisi'nin olayla ilgili çok yönlü soruşturması devam ediyor.