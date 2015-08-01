Vanda asker ve polise eş zamanlı saldırı

Saldırı, saat 20.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesinde bulunan İlçe Jandarma Komutanlığı ile yaklaşık 1 kilometre uzağında bulunan Adnan Menderes Mahallesinde bulunan İlçe Emniyet Müdürlüğüne eş zamanlı olarak yapıldı. Roketatar...

Saldırı, saat 20.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesinde bulunan İlçe Jandarma Komutanlığı ile yaklaşık 1 kilometre uzağında bulunan Adnan Menderes Mahallesinde bulunan İlçe Emniyet Müdürlüğüne eş zamanlı olarak yapıldı. Roketatar ve uzun namlulu silahlarla yapılan saldırıya nöbetteki asker ve polisler tarafından anında karşılık verildi. İlçe merkezinde çıkan çatışmada ilk belirlemelere göre 2 PKKlı ölü ele geçirilirken, bir kişi de ayağından hafif şekilde yaralandı. Jandarma karakolu ve emniyet müdürlüğüne saldırının ardından hava destekli operasyon başlatıldı. Karanlıktan yararlanıp kaçmaya çalışan PKKlıların etkisiz hale getirilmesi için kobra helikopterlerin desteği ile başlatılan operasyon devam ediyor.