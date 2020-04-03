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Van güne depremle uyandı

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Van güne depremle uyandı ve ilk belirlemelere göre Van'ın Ermişler bölgesinde 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İşte detaylar...

Van güne depremle uyandı

​Van’da saat 8:44’te yerin 5 kilometre derinliğinde bir deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü Kandilli Rasathanesi tarafından 4.9 olarak ölçüldü.

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