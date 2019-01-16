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Van Gölü Ekspresinde faciadan dönüldü

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Seyahatseverlerin gözdelerinden olan Van Gölü Ekspresi'ne Elazığ'da yamaçtan koparak raylara düşen kaya parçaları çarptı. Olay nedeniyle yol yaklaşık 2 saat kapandı.

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Van Gölü Ekspresinde faciadan dönüldü
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Elazığ’dan geçmekte olan Van Gölü Ekspresi, dağdan koparak raylara düşen kaya parçaları nedeniyle durmak zorunda kaldı.

Alınan bilgiye göre, Ankara-Tatvan seferini yapan 22012 sefer sayılı Van Gölü Ekspresi’ne Elazığ’ın Palu ilçesine bağlı Burgudere Köyü Masalla Bölgesinde dağdan kopan kaya parçaları çarptı.

Kayanın çarptığı trenin lokomotifinde küçük çaplı hasar meydana gelirken, yol 2 saat ulaşıma kapandı.

Olayın yaşandığı bölgeye giden ekipler 2 saatlik çalışma sonucu kayaları raylardan kaldırdı. Temizleme çalışması yapılması sonrasında yolcu treni yoluna devam etti.

  

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