Van'daki felakette can kaybı 39'a yükseldi

Van'da çığ altında kalanlar için arama çalışmaları devam ediyor. Sabah saatlerinde yeniden başlayan çalışmalarda bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. İlk çığ felaketindeki 5 kişiyle birlikte toplam can kaybı sayısı 39'a yükseldi.

Van'daki çığ felaketlerinde can kaybı sayısı 39'a yükseldi.

Bahçesaray ilçesinde 5 kişinin öldüğü çığ felaketinin ardından başlatılan kurtarma çalışmalarını yürüten ekibin üzerine de çığ düştü.

Dün saat 12.00 sıralarında meydana gelen olay sonrası kurtarma çalışması başlatıldı.

Çalışmalarda 60'dan fazla kişi sağ kurtarıldı. 33 kişinin ise cansız bedenine ulaşıldı.

Akşam saatlerinde ara verilen kurtarma çalışmalarına bu sabah yeniden başlandı.

Bölgede önce alan taraması yapan Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve AFAD ekipleri, daha sonra dedektör köpeklerle bölgede arama çalışması yürüttü.

Kurtarma ekipleri 1 cansız bedene daha ulaştı. Böylece ilk çığ felaketindeki 5 kişiyle birlikte toplam can kaybı sayısı 39'a yükseldi.

ÇIĞ BÖLGESİNE GİRİŞ YASAK

Bahçesaray kara yolundaki Yukarınarlıca Mahallesi'nde önlem alan jandarma ekipler, güvenlik nedeniyle vatandaşların çığ bölgesine gitmesine izin vermiyor. Çevre illerden Bahçesaray'a gönderilen çok sayıda 112, UMKE, AFAD, Kızılay ekipleri köyde hazır bekletiliyor.

"TEHLİKE DEVAM EDİYOR"

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez bir açıklama yaptı.

Bölgede 2 kişinin daha çığ altında kaldığının değerlendirildiğini ve ekiplerin bu yönde çalışma başlattığını anlatan Bilmez, "Söz konusu bölgede yoğun bir çalışma yürütülüyor. 2 kişiyi arayan arayan AFAD, UMKE ve diğer ekiplerin üzerine de çığ düştü. Yapılan çalışmalarda ekiplerdeki 25 kişi kurtarıldı ve hastanelere sevk edildi. Bölgeye çok sayıda yeni ekip takviye edildi" dedi. Çığın yaşandığı bölgeye 15 ambulans ve yeni ekiplerin gönderildiğini sözlerine ekleyen Bilmez, "Çığ tehlikesi devam ediyor. Vatandaşların ekiplerin uyarılarına dikkat etmelerini istiyoruz" diye konuştu.

SOYLU'DAN YARALILARA ZİYARET

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, çığda yaralı olarak kurtarılanları Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ziyaret etti. Üst üste iki çığ hadisesinden dolayı acı kayıplarının olduğunu belirten Soylu, şunları söyledi:

"Bugün adli tıpa giden vefat eden sayısı 33 oldu. Sabahtan itibaren adli tıpa giden sayısını sürekli vermeye çalışıyoruz. Dün de 5 kaybımız olmuştu. Dün iki vatandaşımız hem şoför hem de bir belediye görevlisi çığ altında kalmıştı. Bugün onlar için bir kurtarma söz konusuydu."

BAKAN KOCA: YARALI SAYISI 75

Hastanelere kaldırılan yaralı sayıları hakkında bilgi veren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise şöyle konuştu:



"Şu an toplam hastanelerimize yaralı olarak gelen hasta sayısı 75 kişi oldu. Bu 75 kişiden, hastanemizde yatarak tedavisi yapılan 47 hastamızı ziyaret etmiş olduk. Bu 47 hastamızdan ise yoğun bakım şartlarında takip edilen 6 hastamız söz konusu. Yoğun bakım şartlarında takip edilen hiçbir hastamızın genel durumu ciddi ya da ağır değil. Bir hastamızla ilgili ameliyat planlanmakta, onun dışında genel olarak bütün hastalarımız için genel durumlarının iyi olduğunu, herhangi ağır ve ciddi bir hastamızın olmadığını özellikle ifade etmek istiyorum."

SUNİ ÇIĞ OLUŞTURULACAK



NTV temsilcisi Nizamettin Kaplan, bölgede patlama ile suni çığ oluşturulacağını döyledi.



TAKVİYE EKİPLER GÖNDERİLDİ



Olaya müdahale için bölgedeki AFAD il müdürlüklerinden 67 arama kurtarma uzmanı 11 araçla alana sevk edildi.



Haberleşmenin aksamaması için alanda bir mobil baz istasyonu kuruldu. 3 mobil baz istasyonu daha bölgeye doğru yola çıkarıldı. Bir AFAD Mobil Koordinasyon Merkezi, Elazığ’dan bölgeye gönderildi. Türk Kızılay, 350 kişilik kumanyayı bölgeye sevk etti. AFAD İzmir, Bursa ve Samsun arama kurtarma birlikleri olası bir ihtiyaç için teyakkuz durumuna geçirildi.