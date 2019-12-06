Van'da sınır kapısında 18 ton siyanür ele geçirildi

Van'da, İran'a gidecek bir TIR'da 18 ton 'sodyum siyanür' ele geçirildi. Varillerin üzerine 'sodyum' yazıldığı yapılan araştırmalar ile varillerin içinde 'sodyum siyanür' olduğu öğrenildi.

Van'ın Gürbulak Sınır Kapısı'nda 18 ton sodyum siyanür ele geçirildi.



Ekipler İran'a gidecek bir TIR'ı Gürbulak Gümrük Kapısı'nda durdurdu. Aracın yükünün resmi belgelerde ''sodyum'' olarak beyan edilmesine rağmen varillerin üzerinde ''sodyum siyanür'' ifadesinin bulunduğu tespit edildi. TIR'ın etrafında güvenlik önlemleri alındı. Özel kıyafet giyen uzmanlar kimyasal maddeden numune alındı. Analizler sonucunda maddenin sodyum siyanür isimli zehirli kimyasal olduğu tespit edildi. Araçta bulunan 18 bin 400 kilogram sodyum siyanür maddesine ilişkin sorumlular hakkında adli işlem başlatıldı.