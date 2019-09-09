 escort bayan istanbul escort hd porn
banner255
banner69
9 0
23 0
 
Trafik işaretinden anlayan yok
Trafik işaretinden anlayan yok
18 0
Grev atılan imzalar hayata geçirilene kadar askıda
Grev atılan imzalar hayata geçirilene kadar askıda
10 0
Esentepe Plajında, hentbol coşkusu
Esentepe Plajında, hentbol coşkusu
25 0
Çatalköy rengarenk
Çatalköy rengarenk
13 0
Bahçesine ektiği hıyarlar 1 metreyi geçince paniğe kapıldı
Bahçesine ektiği hıyarlar 1 metreyi geçince paniğe kapıldı
67 0
banner82

Van'da 4.3 deprem

banner27

Van'ın Saray ilçesinde 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Vali Bilmez, "Bize ulaşan olumsuz bir durum yok" açıklamasını yaptı.

Van'da 4.3 deprem
banner267

 

Van'da öğle saatlerinde deprem meydana geldi. 

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan yazılı açıklamada, saat 12.56'da Van'ın Saray ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Sarsıntının, yerin 21,26 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Saray ilçesinde yaşanan 4,3 büyüklüğündeki depremden sonra kendilerine ulaşan olumsuz bir durumun olmadığını söyledi.

Merkez üssü Van'ın Saray ilçesine bağlı Kapıköy Mahallesi merkezli deprem, ilçede kısa süreli paniğe neden oldu.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, ilçede saat 12.56'da 4,3 büyüklüğünde deprem yaşandığını hatırlattı.

"Saray ilçesinde yaşanan depremde bize ulaşan olumsuz bir durum şu ana kadar bulunmuyor" diyen Bilmez, depremin hemen ardından bölgede hasar olup olmadığını tespit etmek için kriz merkezi oluşturulduğunu kaydetti.

İl Afet ve Acil Durum Müdürü Osman Uçar da kaymakamlık, jandarma ve muhtarlarla görüşüldüğünü, ilçede bir olumsuzluğun olmadığını söyledi.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.