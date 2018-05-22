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Üzerine düşen cam için 2 milyon 232 bin 704 lira tazminat

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Mahkeme, İstiklal Caddesi'nde yürürken üzerine 250 kiloluk cam düşen Ece Turhan'a 2.2 milyon tazminat ödenmesine hükmetti.

Üzerine düşen cam için 2 milyon 232 bin 704 lira tazminat
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İstanbul İstiklal Caddesi'nde üzerine 250 kiloluk cam düşen ve yüzde 90 görme kaybı yaşayan Ece Turhan'a 2 milyon 232 bin 704 lira tazminat ödenmesine karar verildi.

22 Ocak 2009'da meydana gelen olayda, caddede yürürken üzerine 250 kiloluk cam düşen Ece Turhan 3,5 ay yaşam mücadelesi vermişti.

22 ameliyat geçiren Ece Turhan'ın gözlerinde yüzde 90 görme kaybı olmuştu.

Olay mahkemeye taşınmış, Ece Turhan ve ailesine davalıların 2 milyon 231 bin 704 lira tazminat ödemesine karar verilmişti.

İtiraz üzerine istinaf mahkemesi dosyayı usulden bozmuştu. Bozma kararının ardından İstanbul 7. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davada mahkeme, kararını açıkladı.

Ece Turhan ve ailesine toplamda 2 milyon 232 bin 704 lira tazminat ödenmesine hükmedildi.

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