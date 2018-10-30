"Uyanık" girişimciler yeni havalimanının ismini 2002'de almış

Tamamlandığında dünyanın sıfırdan yapılan en büyük havalimanı olacak İstanbul Havalimanı üstün teknolojilerle dün kapılarını açtı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açılışta havalimanının adının 'İstanbul Havalimanı' olduğunu açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adını 'İstanbul Havalimanı' olarak açıkladığı havalimanı kapılarını açtı.

İstanbul Havalimanı'nın adı için bir süredir yaşanan ‘domain (alan adı) kapma çılgınlığı' da yeni bir boyuta taşındı.

Hatırlanacağı üzere İstanbul Yeni Havalimanı için henüz açılmadan olası hemen hemen tüm alan adları stokları tükenmişti.

Şu ana kadar öne çıkan "İstanbul Büyük Havalimanı, Hezarfen Ahmet Çelebi, Abdülhamit Han, Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, Fatih Sultan Mehmet…" gibi isimlerin alan adları satın alınmıştı. Domain'i kayıt ettirilen isimlerden biri de bugün resmi tabelası ortaya çıkan "İstanbul Havalimanı / İstanbul Airport" idi.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) "Site Bilgileri Sorgulama" servisine göre "istanbulairport.com.tr" alan adı, Türkiye üzerinden 17 Ağustos 2018 tarihinde tescil ettirildi.

16 Ağustos 2019 tarihine kadar tescilli olan bu alan adının kayıt ettiren kurum ise adının gizli tutulmasını tercih etti.

Ticari amaçlı tüzel kişiliklerin ve kuruluşların alabildiği "com.tr" uzantılı alan adı için, "Faaliyet Belgesi", "Ticari Sicil Belgesi", "Ticaret Sicil Gazetesi İlanı" gibi resmi belgeler gerekiyor. Bir diğer domain alternatifi olan "istanbulairport.com" alan adının geçmişi ise 16 yıl eskiye dayanıyor.

2002 yılında Hollanda üzerinden kayıt ettirilen bu ‘domain'in tescil bitiş tarihi ise 30 Nisan 2019.

Yeni havalimanının adını ne olacağı ve internetteki domain çılgınlığı sosyal medyaya yansısa da yeni havalimanı için Devlet Hava Meydanları İşletmesi'nin (DHMİ) bir alt domain alternatifinin de (ataturk.dhmi.gov.tr'de olduğu gibi) bulunduğunu belirtmekte fayda var.