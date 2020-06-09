Ünlü tiyatro ve sinema oyuncusu hayatını kaybetti

Tiyatro ve sinema oyuncusu Ayşegül Atik 72 yaşında hayatını kaybetti. Usta oyuncu uzun bir süredir kanser tedavisi görüyordu

‘En Son Babalar Duyar’ dizisi ile hafızalarda yer edinen tiyatro oyuncusu Ayşegül Atik hayatını kaybetti. Son olarak İstanbullu Gelin isimli dizide oynayan Ayşeül Atik, 2016 yılında vizyona giren Ali Kundilli 2 isimli filmde de yer almıştı. Devlet Tiyatrosu’nda da görev alan Ayşegül Atik 72 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Usta oyuncunun acı haberinin ardından LÖSEV resmi Twitter sayfasında baş sağlığı mesajı yayınladı.

‘Kanserle mücadelesi sırasında hayatını kaybeden tiyatro ve sinema oyuncusu Ayşegül Atik’e Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine, başsağlığı ile sabırlar dileriz…’

AYŞEGÜL ATİK KİMDİR?

Ayşegül Atik 1948 yılında Ankara’da doğdu. Asıl adı Mürşide Ersoy olan oyuncu, Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nü bitirdi. Devlet Tiyatrosunda başta Gömü, Ezgiler Ezgisi, Ceza Kanunu, Yollar Tükendi gibi oyunlarda rol aldı. 1978’de Devlet Tiyatrosu’ndan ayrılarak çeşitli topluluklarda çalıştı. Eski eşi Ali Atik ve Levent Kırca’yla çeşitli skeçlerde yer aldı. Oyuncu, ‘En Son Babalar Duyar’ın başta olduğu birçok dizide oynadı.