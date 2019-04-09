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Ünlü gazeteci kalbine yenildi

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Ünlü gazeteci Aykut Işıklar, geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti

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Ünlü gazeteci kalbine yenildi
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Kalp krizi geçiren ve İstanbul Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Aykut Işıklar hayata gözlerini yumdu. Işıklar, 70 yaşındaydı.

AYKUT IŞIKLAR KİMDİR?

1949 yılında İstanbul’da doğan Işıklar, Mimar Sinan Üniversitesindeki eğitimini yarıda bırakarak 1968 yılında Hürriyet gazetesinde gazeteciliğe başladı. 12 yıl Hürriyet’te çalıştı. 2 yıl Günaydın gazetesinde, 2 yıl da Tercüman gazetesinde magazin bölümü müdürlüğü yaptı. 10 yıl Sabah gazetesinin çeşitli bölümlerinde yöneticilik yaptı. Akşam gazetesinde 5 sene boyunca köşe yazarlığı yaptı.

Uzun bir dönem radyoculuk da yapan Işıklar, 90’lı yıllarda HBB, ATV, Star TV, Flash TV, Bugün TV ve TV EM’de magazin programları hazırlayıp sundu.

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