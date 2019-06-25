Ünlü aranjör Mert Ali İçelli kayıp

Aranjör Mert Ali İçelli kayıp. Murat Boz, Emre Kaya, Ersay Üner ve Işın Karaca gibi ünlü isimlerle ortak projelerde yer alarak adını duyuran ünlü aranjör ve müzisyen Mert Ali İçelli'den, 12 Mayıs'tan bu yana haber alınamıyor.

Emniyete başvuran aranjör Mert Ali İçelli'nin eşi, 16 yıllık kocasının İzmir'e konser vermek için gittiğini bir daha da kendisine ulaşamadığını söyledi.



Sabah'tan Dilek Yaman'ın haberine göre; Elif İçelli ifadesinde, eşinin yola çıktığı gece Whatsapp üzerinden görüştüklerini ardından aradığında telefonun kapalı olduğunu anlattı.



'Arkadaşımı Bul' uygulaması üzerinden eşinin telefonunun bir süre İzmir Narlıdere'de sinyal verdiğini anlatan İçelli sözlerine şöyle devam etti:

"Sinyal birkaç saat sonra kayboldu. Aradan günler geçti, fakat kendisine hala ulaşamıyorum. Eşimin başına kötü bir şey gelmiş olabileceğinden korkuyorum" dedi. Polis soruşturma başlattı.





Mert Ali İçelli kimdir?

Müzisyen ve sportmen bir ailenin çocuğu olan Mert Ali İçelli, 1981 yılında İzmir’de dünyaya geldi. Bisiklet sporunda Türkiye şampiyonluğu, dünya 3.lüğü gibi ödüller kazandı.

İzmir Kent Orkestrasında aranjör ve gitarist olarak çalışan Mert Ali İçelli, kariyerini İstanbul’da sürdürmeye başladı. Abisi ve çevresindeki birçok müzikseverin desteği ile buralara geldiğini belirten Mert Ali İçelli, konservatuvar eğitimi aldı.

2003 yılında kendisi gibi müzikle ilgilenen Elif İçelli, nikah masasına oturdu. “Sözün Bittiği Yer” teklisi ile dikkat çeken Mert Ali İçelli, Murat Boz, Emre Kaya, Ersay Üner ve Işın Karaca gibi pek çok ünlü isimle ortak projelere imza attı. “Hit makinesi” lakabıyla tanınıyor.

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