Uluslararası Gazeteciler ve Televizyoncular Federasyonu yeni yönetimi belirlendi

Uluslararası Gazeteciler ve Televizyoncular Federasyonunun Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Türkiye’de izmir ilinde, gerçekleştirildi.Federasyon genel merkezinde gerçekleştirilen Genel Kurul Toplantısı’nda, UGTF ’in yeni dönem Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerinin seçimi yapıldı. Genel Kurul’da seçilen yeni Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu.



Ahmet Tübcel

Kanal Avrupa Televizyonu Türkiye Temsilcisi (Almanya)

Yunus Karakaya

Yeni Asır Gazetesi Köşe Yazarı ve Tv Programcısı

Nalan Gazezoğlu

Sahra Medya Yön.Krl.Bşk.

Emrah Aydemir

Yrd.Doç.Dr. Elazığ Üniversitesi.

Yılmaz Yurtsever

Gazeteci. Tv Programcısı

Timur Öztürk (İngiltere)

Gazeteci. Tv Programcısı ve Radyo programcısı.

Vasif Hasenli (Azerbeycan)

Gazeteci

Hülya Özkoyuncu (Kıbrıs)

Gazeteci. Tv Programcısı

Nazan Arısoy

Köşe Yazarı .Kitap Yazarı.

Uluslararası Gazeteciler ve Televizyoncular Federasyonunun olağanüstü yapılan genel kurulunda duayen gazeteciler arasında renkli görüntüler yaşandı.

Gazeteci ve Televizyoncu üyeler meslekte yaşadıkları anıları anlatmalarıyla başlayan konuşmaları esnasında da birbirleriyle şakalaşmaları ve toplantıya en son gelen denetim kurulu başkanı bülent korkmaz’ın aynı zamanda herkese tatlı ısmarlaması toplantıyı bir anda neşelendirdi.

Federasyonun.04 Mart 2018 Pazartesi günü yapılan yönetim kurulunun ilk toplantısında görev dağılımı yapıldı.

Yönetim Kurulu toplantısında Almanyadan Yayın Yapan Kanal Avrupa Televizyonu Türkiye Temsilcisi Ahmet Tübcel , yeniden Başkanlık görevine seçildi.Yapılan Oylama sonucu Yeni Asır gazetesi ve tv program yapımcısı Yunus Karakaya başkan yardımcılığına,Elazığ üniversitesi iletişim fakültesi yrd.doç.dr.Emrah Aydemirbaşkan yardımcılığına,Sahra medya yön.krl.bşk. Nalan Gazezoğlu Genel sekreterliğe,Gazeteci ve tv program yapımcısı Yılmaz YurtseverSaymanlığa,İngilterede Daily mirror gazetesine haber yapan gazeteci Timur Öztürkfederasyon sözcüsü ve aynı zamanda Avrupadan teşkilatlandırmadan sorumlu yönetim kurulu üyeliğine,Azerbeycan da görev yapan Vasif Hasenli orta asyadan teşkilatlanmadan sorumlu yönetim kurulu üyeliğine ,köşe yazarı ve aynı zamanda kitap yazarı Nazan Arısoy kültür sanattan sorumlu yönetim kurulu üyeliğine.Kıbrıs Genç tv program yapımcısı Gazeteci Hülya Özkoyuncu Avrupada teşkilatlandırmadan sorumlu yönetim kurulu üyeliğine ,Federasyonda uzman bilirkişi görevini yürüten Bülent Korkmaz Denetim kurulu başkanlığına,İstanbul da Uluslarrası avukatlık yapan ve hukuk bürosu sahibi Av.Leman TürkmenoğluDenetim kurulu üyeliğine,Ankarada uzun yıllar Anadolu ajansında ekonomi müdürlüğü yapan gazeteci Mustafa Seven denetim kurulu üyeliğine seçilerek 2020 yılana kadar görev yapacaklar.Listede ismi bulunan cezayir de gazetecilik görevini yapan Rado İnci ortadoğu teşkilatdırmadan sorumluluğuna,Uzun yıllar mesleğimize hizmet etmiş şuandada organizasyon işileri yapan Adil Şentekin ve Arif Çetinfederasyonun organizasyon ve etkinliklerden sorumlu kurul üyeliklerine seçilmişlerdir.