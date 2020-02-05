Uçak kazasında 21 yaralı hastanelere kaldırıldı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkan uçağa ilişkin, "171 yolcu ve 6 mürettebattan yaralı durumdaki 21 kişi, 112 Acil ekiplerimizce çevredeki hastanelere sevk edilmiştir." bilgisini verdi.

Yerlikaya, Twitter hesabından kazaya ilişkin yaptığı paylaşımda, "Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkan yolcu uçağında bulunan 171 yolcu ve 6 mürettebattan yaralı durumdaki 21 kişi, 112 Acil ekiplerimizce çevredeki hastanelere sevk edilmiştir. Kazazedelerin tahliye çalışmaları devam etmektedir. Gelişmeleri paylaşmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Uçaktaki yolcuların önemli bir kısmı kendi imkanlarıyla uçağı terk ederken, içeride sıkışıp kalanların tahliye edilmesi için ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

Sabiha Gökçen'de uçağın pistten çıkması nedeniyle uçuşların İstanbul Havalimanı'na yönlendirildiğini bildiriliyor.