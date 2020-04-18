Üç yıldır ihtiyaçlı çocukları sevindirmek için çalışıyorlar

Tekirdağ Çerkezköy’de 3 yıldır devam eden Bir Çocuk Sevindir Kampanyası proje sorumlusu Yılmaz Soydan internet üzerinden bize ulaşarak bu kampanya için destek istedi.

Yılmaz Soydan darda olan ihtiyacı olan öğrenciler ve okuyan yoksul öğrenciler için yardımcı olmaya devam ettiklerini belirtti.

Üç yıldır Tekirdağ ilinde hayırsever esnaf ve vatandaşların katkılarıyla bu kampanyayı sürdürerek çocukları sevindirdiklerini ifade eden Soydan, bu bağlamda Elazığ’da deprem bölgesinde bulunan ailelerin çocuklarına bayramlık ayakkabı ve çorapların yakında teslim edileceğini aktardı.

Tekirdağ Çerkezköy Bir Çocuk Sevindir Kampanyası Yılmaz Soydan’a ulaşmak isteyenler 05428190545 nolu telefondan ulaşabilecekler.