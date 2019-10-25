Üç ayda üçüncü faiz indirimi

TC Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizini yüzde 16,50’den yüzde 14’e indirilmesine karar verdi. Faiz 250 baz puan indirildi. Böylece Merkez Bankası üç ayda 1000 baz puan faiz indirimi yapmış oldu

TC Merkez Bankası faiz kararını dün açıkladı. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizini yüzde 16,50'den yüzde 14'e indirilmesine karar verdi. Faiz 250 baz puan indirildi. Piyasada tahminler 100 veya 200 baz puan arasında faiz indirimi yapılacağı yönündeydi.

Reuters anketinde Ekim ayına yönelik tahmin veren 20 katılımcının 10'u 100 baz puan, beş katılımcı 150 baz puan, bir katılımcı 75 baz puan, bir katılımcı 125 baz puan, bir katılımcı 200 baz puan indirim beklerken, iki katılımcı ise politika faizinin sabit tutulmasını bekliyordu.

TC Merkez Bankası’ndan yapılan açıklamada ekonomide ılımlı toparlanmanın devam ettiğine vurgu yapıldı.

‘YATIRIMLAR ZAYIF’

TC Merkez Bankası yatırımların zayıf seyrinde olduğunu da vurguladı. Merkez Bankası sanayi üretiminde ılımlı bir toparlanma olduğunu belirtiyor.

TCMB’den yapılan yazılı açıklamada enflasyon görünümündeki iyileşmenin devam ettiği belirtilirken, “Kurul, enflasyondaki düşüş sürecinin devamlılığının, ülke risk priminin gerilemesi, uzun vadeli faizlerin aşağı gelmesi ve ekonomideki toparlanmanın güç kazanması açısından büyük önem taşıdığını değerlendirmektedir. Enflasyondaki düşüşün hedeflenen patika ile uyumlu şekilde gerçekleşmesi için para politikasındaki temkinli duruşun sürdürülmesi gerekmektedir.

Bu çerçevede, parasal sıkılığın düzeyi ana eğilime dair göstergeler dikkate alınarak enflasyondaki düşüşün sürekliliğini sağlayacak şekilde belirlenecektir. Merkez Bankası fiyat istikrarı ve finansal istikrar amaçları doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecektir” ifadesi kullanıldı.

Akbank Ekonomik Araştırmalar Bölümü tarafından değerlendirmeye göre faiz indirimleri enflasyonda kalıcı bir düşüşe paralel olacak. Değerlendirme notunda şu ifadelere yer verildi:

Yapılan bu önden yüklemeli faiz indirimi ile, gelecek dönemde yapılabilecek ek faiz indirimlerinin enflasyonda kalıcı bir düşüşe paralel olacağını değerlendiriyoruz.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu 24 Ekim Toplantısında gerçekleşen faiz indirimi hakkında değerlendirmede bulunan Ata Yatırım Direktörü Cem Tözge, “Merkez bankası beklentilerden daha güvercin faiz indirimi yaptı. Gecelik fonlama faizi yüzde 14'e düştü. Dolar/ TL'de büyük volatilite olmamakla birlikte geri çekilmelerin sınırlı kalacağı beklentisindeyiz. Merkez Bankası dezenflasyon sürecinin bir kez daha altını çizerken önümüzdeki süreçte faiz indirimlerinin devam edebileceği sinyalini verdi. 12 Aralık toplantısında yüz baz puana yakın indirimi Merkez Bankası yıl sonu enflasyon hedeflerine paralel sürpriz sayılmayacaktır” diye konuştu.

Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, 6 Temmuz 2019 tarihinde KHK ile görevden alınmıştı. Yerine yardımcısı Murat Uysal atandı. Uysal göreve geldiği günden bu yana politika faizinde toplam 1000 baz puan indirdi. Daha önce Çetinkaya döneminde faiz oranı yüzde 24 iken bu oran dün yüzde 14’e kadar geriledi.

25 Temmuz’da faizler yüzde 24’ten yüzde 19.75’e, 12 Eylül’de yüzde 19.75’ten yüzde 16.50’ye, bugün ise yüzde 16.50’den yüzde 14’e indi.