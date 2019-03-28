Türkiye,pazar günü sandık başına gidiyor

57 milyon seçmenin 194 bin 390 sandıkta oy kullanacağı Mahalli İdareler Genel Seçimleri 30 büyükşehir belediyesi, 51 il belediyesi, 922 ilçe, 32 bin 105 mahalle, 18 bin 306 köyde yapılacak

Türkiye 5 yıl görev yapacak yerel yöneticilerini seçmek amacıyla pazar günü sandık başına gidiyor.

57 milyon seçmenin 194 bin 390 sandıkta oy kullanacağı Mahalli İdareler Genel Seçimleri 30 büyükşehir belediyesi, 51 il belediyesi, 922 ilçe, 32 bin 105 mahalle, 18 bin 306 köyde yapılacak.

Seçmenlerin kullanacağı oylar, yaşadıkları yerleşim yerinin türüne göre değişecek. Büyükşehirlerde seçmenler Büyükşehir Belediye Başkanı, İlçe Belediye Başkanı, Belediye Meclisi Üyeliği, Muhtarlık ve İhtiyar Heyeti için oy kullanacak.Büyükşehir olmayan illerde İl Genel Meclisi Üyeliği, İlçe Belediye Başkanı, Belediye Meclisi Üyeliği, Muhtarlık ve İhtiyar Heyeti için oy kullanılacak.Köylerde yaşayanlarsa İl Genel Meclisi Üyeliği ve Muhtarlık ve İhtiyar Heyeti için oy verecek.

Kesin olmayan sonuçların 31 Mart gecesi belli olması bekleniyor.

OY KULLANMA SAATLERİ

Seçmenlerin oy kullanabileceği saatler yaşadıkları illere göre değişiyor.Çoğu ilde saat 08.00 – 17.00 saatleri arasında oy kullanılabilecek.

İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde bulunan bazı illerde ise sandık açılış ve kapanış saatleri bundan birer saat önce.

Kullanılan oyun geçerli sayılması için “evet” veya “tercih” yazılı mührün ilgili alana basılması ve pusulaların zarflara koyularak sandığa atılması gerekiyor.

YEREL SEÇİMDE İLK DEFA İTTİFAK

Bu seçimde Türkiye'de ilk defa, son seçimde en çok oyu alan 5 büyük partiden 4'ü kendi aralarında yaptıkları ittifakla yerel seçime giriyor.

Cumhur İttifakı’nı oluşturan AKP-MHP ile Millet İttifakı oluşturan CHP-İYİ Parti, genel seçimden farklı olarak, kendi aralarında yaptıkları pazarlıklarla belli il ve ilçelerde ortak aday çıkardı. AKP ve MHP, 51 ilde ittifak yaptı. 30 büyükşehrin 27'sinde AKP; Mersin, Adana ve Manisa'da ise MHP adayları ittifak adına yarışacak. Türk basınında yer alan haberlere göre büyükşehirler dışında anlaşma sağlanan 21 ilin 17'sinde AKP, 4'ünde MHP adaylarıyla seçime gidilecek.

CHP ve İYİ Parti, 23'ü büyükşehir, toplam 50 ilde ittifak yapacak Uzlaşılan 23 büyükşehirden 13'ünde CHP, 10'unda ise İYİ Parti'nin adayları yarışacak. CHP ve İYİ Parti, 23 büyükşehir dışında 27 ilde daha işbirliğine gitti. Bunlardan 16'sında CHP, 11'inde ise İYİ Parti aday gösterdi.

Bu ittifakların dışında kalan partilerden Büyük Birlik Partisi, 30 büyükşehirde Cumhur İttifakı'nı destekleyeceğini açıklamıştı.

HDP ise Kürtlerin yoğun olarak yaşadığı iller dışındaki bazı yerlerde aday çıkarmama kararı aldı. HDP Eş Başkanı Sezai Temelli, İYİ Parti'nin aday çıkardığı her ilde aday çıkaracaklarını açıklamıştı. HDP, Millet İttifakı'nın adayının CHP olduğu bazı il ve ilçelerde aday çıkarmadı. HDP ayrıca İzmir ve Beyoğlu gibi il ve ilçelerin bir kısmında CHP adaylarını destekleyeceğini açıkladı.

EN ÖNEMLİ HEDEFLER ANKARA VE İSTANBUL

İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediyeleri, iki ittifak için de en önemli hedeflerin başında geliyor.2017'deki referandumda bu illerde "Hayır" oyunun çoğunlukta çıkması, o dönem bu oy için kampanya yürüten Millet İttifakı partilerine bu kentleri almak için “umut veriyor”.

Cumhur İttifakı'nın büyük ortağı AKP ise öncül partileriyle birlikte 1994'ten beri yönettiği Türkiye'nin en büyük iki ilini yönetmeye devam etmek, bunun üzerine de 3. büyük il İzmir'i eklemek istiyor. AKP İzmir'de son yerel seçimde oyunu yüzde 32'ye çıkararak CHP ile arasındaki farkı yüzde 13'e indirmişti. 2018'deki genel seçim ve cumhurbaşkanlığı seçiminde de arada benzer bir oy farkı kalmıştı.

ÖNCEKİ SONUÇLAR NASILDI?

Bir önceki yerel seçim 2014 yılında yapılmıştı.Belediye meclis üyeliklerinde AKP yüzde 42, CHP yüzde 26, MHP yüzde 17 oy oranında oy toplamıştı.

O dönem yeni kurulmuş olan HDP, Kürt illerinde BDP, diğer kentlerde ise HDP adıyla seçime girmiş, BDP yüzde 4 ve HDP yüzde 2 almıştı.

Resmi sonuçlara göre 30 büyükşehirden 18'ini AKP, 6'sını CHP, 3'ünü MHP, 2'sini BDP kazanmıştı.

Mardin'de ise seçimin galibi bağımsız aday Ahmet Türk olmuştu.

2014 yerel seçiminde kadınlar yalnızca 4 belediye başkanlığını kazanabilmişti. Kadın başkanların ikisi BDP'den, birer tanesi de CHP ve AKP'den seçilmişti.