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Türkiye’nin Konuştuğu Olay: #SiverekteKatliamVar

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Türkiye sosyal medyada yayınlanan videonun ardından Siverek'teki olayları konuşuyor. Konuyla ilgili #SiverekteKatliamVar hashtag'i birinci sıraya oturdu.

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Türkiye’nin Konuştuğu Olay: #SiverekteKatliamVar
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Tüm Türkiye bu olayı konuşuyor!

15 Haziran’da haber ajansları, Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde yaşanan bir arazi anlaşmazlığı yüzünden kavga çıktığı bir haber yayınladı. Fakat bugün sosyal medyada servis edilen videolar olayın aslında daha da ileri olduğu iddia edildi.

Cumartesi günü Siverek’e bağlı Çeltik Mahallesi’nde İzol Aşireti’ne mensup birbirine akrabalar arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden başlayan tartışmanın silahlı çatışmaya dönüşmesi sonucu Zozan İzol, Mustafa Serdar, Meral İzol ve Hakkı İzol hayatını kaybetii. Çatışmada ayrıca Yusuf Rojhat İzol, Cihan İzol, Serhat Ferman İzol, Cemal İzol ve Mehmet Metin İzol ise yaralandı.

Olaya farklı bir yorum da çatışma anında olan Yekbunİzol’dan geliyor. Evrensel’in haberine göre Yekbun İzol, olay günü 4 araba, bir traktör ve 10’dan fazla kişiyle evlerinin önüne gelen bu kişilerin annesi, babası, amcasının eşi ve amcasının oğlunu katlettiğini, iki kuzeninin de yaralı olduğunu belirtirken, bunun bir anlaşmazlık değil katliam olduğunu söylüyor.

Yekbun İzol’un konuyla ilgili açıklaması:


“Ama o kadar kolay olmayacak bunun üstünü örtbas etmek. Her şey bizim gözlerimizin önünde yaşandı ve biz bunu kaydettik. Hepsi kayıt altına alındı. Biz dört kişi, hepsini kendi ellerimizde telefonla kameraya aldık. Gözlerimizin önünde ölümlerini izleyip kaydetmek zorunda kaldık. Bu çok büyük bir acı. Ben herkes bunu bilsin, duysun istiyorum. Bunu tüm Türkiye bilmeli. Bunların nasıl insanlar olduğunu, nasıl bir ölüm planı hazırladıklarını bilmeli. Bize yardım edin, sesimizi duyun. Biz altı kardeş annesiz babasız bırakıldık. En küçüğümüz henüz 9 yaşında. Adalet istiyoruz. Bu ülkede hak hukuk adına bir örnek olsun bu cinayetlerin ortaya çıkarılması. Bizim hakkımız olan yani…”

 

 

  

Twitter’da #SiverekteKatliamVar hashtagi açıldı. Bu Hashtag altında saatler içinde 100.000’den fazla tweet atıldı. İşte sosyal medyadan yansımalar

 

Resmi Twitter'da görüntüle

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