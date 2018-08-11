Türkiye’nin ihracatına ABD darbesi

ABD, Türkiye'den çelik ve alüminyum tarifelerine zam yaptı. Alüminyum vergisi yüzde 20, çelik vergisi yüzde 50 oldu

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'den satın alınan çelik ve alüminyumda gümrük vergisinin iki katına çıkarılmasına onay verdiğini açıkladı.

Trump attığı Twitter mesajında, "Türk lirası, çok güçlü dolarımız karşısında hızla düşerken Türkiye'den gelen çelik ve alüminyum üzerindeki gümrük vergilerinin ikiye katlanmasına onay verdim! Alüminyumda bu oran artık yüzde 20, çelikte de yüzde 50. Türkiye ile ilişkilerimiz bu dönemde iyi değil!" dedi.

Türkiye'nin ABD'ye çelik ihracatı 2017 yılında 1 milyar dolar olmuştu.