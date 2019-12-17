Türkiye’deki kazı bilim insanlarını şaşkına çevirdi

Dünyanın prestijli eğitim kurumlarından Kopenhag Üniversitesi'nde görevli bilim insanlarının yaptığı araştırma müthiş bir bulgu olarak tanımlandı ve uluslararası kamuoyunda gündem oldu. Bilim insanları Anadolu'da üzerinde deliğin bulunduğu iki adet diş keşfedildiğini açıklayarak, "İnsan dişini takı olarak kullanmışlar" ifadesini kullandı

​Medeniyetlerin beşiği Anadolu’da yapılan bir araştırma uluslararası bilim dünyasında şaşkınlık yarattı… Dünyanın sayılı eğitim kurumlarından Kopenhag Üniversitesi’nden görevlilerin yaptığı bir araştırma sonucunda Anadolu’da üzerinde büyük deliklerin olduğu iki diş bulunduğu açıklandı.

Bilim insanları üzerinde delik olan 3 diş bulunduğunu fakat bunlardan sadece ikisinin takı olarak kullanıldığını açıkladı.

Çatalhöyük’te yapılan kazılar sırasında üç adet diş bulunduğunu açıklayan bilim insanları bunlardan ikisinin 8.500 yıl önce takı olarak kullanıldığını duyurdu. Bilim insanları yaptıkları incelemeler sonucunda dişlerin kolye ve bilekliklerde taş olarak kullanıldığını açıklarken bunun daha önce hiç tespit edilemediğini aktardı. Bilim dünyasının saygın yayınlarından Journal of Archaelogical Science: Reports’ta da yer alan makalede araştırmayı yürüten arkeolog Scott Haddow, “Dişlerin ortasında konik bir delik vardı. O dönemde yaşayanlar hayvan kemikleri ve taşlarda da benzer delikler açmıştı. Ayrıca dişlerde bir takıda olduğu gibi eskime ve soyulma işaretleri vardı” dedi.

Haddow elde edilen dişlerin yaşamını kaybeden iki farklı yetişkine ait olduğunu açıklarken, “İncelemeler sonucunda bu kişilerin 30 ile 50 yaş arasında olduğunu tespit ettik. Diş üzerinde herhangi bir hastalığa rastlamadık ” dedi.