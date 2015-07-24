Türkiye'de'13 ilde 251 kişi gözaltına alındı'

Başbakanlık Koordinasyon Merkezi 13 ilde DAEŞ ve PKK terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonda 251 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Başbakanlık Koordinasyon Merkezi, son yaşanan terör olayları çerçevesinde DAEŞ ve PKK terör örgütlerine yönelik, 13 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda 251 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Koordinasyon Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, Başbakan Ahmet Davutoğlu başkanlığında dün Çankaya Köşkü'nde yapılan Güvenlik Toplantısı'nda DAEŞ terör örgütüne yönelik bugüne kadar yurtiçinde yapılan operasyonların detaylı şekilde ele alındığı, söz konusu terör örgütünün ülke içindeki faaliyetleri ve oluşturduğu tehdidin değerlendirilerek, bundan sonra alınacak ilave tedbirlerin kararlaştırıldığı belirtildi.

Toplantıdaki değerlendirmede, 20 Temmuz Pazartesi Suruç'ta DAEŞ terör örgütünce gerçekleştirilen ve 32 kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan saldırının, terör örgütü PKK ve yan unsurlarıyla marjinal sol terör örgütlerince suistimal edildiğinin görüldüğü kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Örgütlerin verdikleri ilave talimatlar sonucunda birçok ilimizde kamu düzenini ve vatandaşın huzurunu bozmaya yönelik eylemler, korsan gösteriler yapılmış güvenlik güçlerimize yönelik silahlı eylemler gerçekleştirilmiş ve 5 güvenlik görevlimiz şehit edilmiştir.

Bu gelişmeler ışığında, devam eden soruşturmalar çerçevesinde; 24 Temmuz 2015 tarihinde Emniyet Genel Müdürlüğü birimlerince DAEŞ terör örgütü, PKK terör örgütü ve iltisaklı yapılanmalarla diğer marjinal sol örgütlere karşı yapılan çalışmalarda, terör örgütlerinin talimatları doğrultusunda kamu düzenini tehdit eden faaliyetlerde bulunan, vatandaşlarımıza ve güvenlik güçlerimize karşı silahlı eylem gerçekleştiren ve eylem hazırlığı içinde olduğu değerlendirilen çok sayıda kişiye yönelik eş zamanlı olarak 13 ilde operasyon yapılmıştır. Bu kapsamda şu ana kadar terör örgütlerine mensup toplam 251 kişi gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınanlar hakkında adli süreç devam etmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti, dün olduğu gibi bugün de ayrım yapmaksızın DAEŞ terör örgütü, PKK terör örgütü ve diğer uluslararası terör örgütleriyle çok boyutlu mücadelede kararlıdır. Milletimizin huzuru ve güvenliği için her türlü tedbir alınmaktadır. Devam eden operasyonlara ilişkin bilgiler kamuoyuyla paylaşılacaktır."