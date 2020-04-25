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Türkiye’de yeni vaka sayısı azalıyor

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Türkiye'deki güncel corona virüsü vakaları ve yaşanan can kaybı açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün 106 kişinin hayatını kaybettiğini belirtirken 2 bin 861 yeni vaka görüldüğünü duyurdu. Toplam 2 bin 706 kişi hayatını kaybederken, toplam vaka sayısı da 107 bin 773 oldu

Türkiye’de yeni vaka sayısı azalıyor

Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye’deki güncel corona virüsü tablosunu paylaştı.

Son 24 saatte 3 bin 845 hastanın taburcu edildiğini duyuran Bakan Koca, 2 bin 861 yeni tanı konduğunu ifade etti.

Taburcu olanların sayısının yeni hastaların sayısından 984 fazla olduğunun altını çizen Bakan Koca, iyileşenlerin toplam sayısının ise 25 bini geçtiğini belirtti.

Bakan Koca, “Testlerin pozitif çıkma oranı azalıyor. Bu tabloya tedbirle destek şart” ifadelerini kullandı.

Açıklanan güncel corona virüsü tablosuna göre, toplamda 868 bin 565 test yapıldı.

Toplam yoğun bakım hasta sayısı bin 782, toplam entübe hasta sayısının da 900 olduğu belirtildi.

Tabloya göre, toplam 25 bin 582 hasta iyileşti.

“İFTAR DAVETLERİNİ ERTELEYELİM”

Twitter hesabından yeni bir paylaşım yapan Bakan Koca, “Gelecek yıl dostluklar daha yakın olacak. İftar davetlerini gelecek yıla erteleyelim. Hayırlı iftarlar” ifadelerini kullandı.

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