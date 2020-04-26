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Türkiye'de vaka sayısı da ölüm de azalıyor

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Türkiye'deki güncel corona virüsü vakaları ve yaşanan can kaybı açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün 99 kişinin hayatını kaybettiğini belirtirken 2 bin 357 yeni vaka görüldüğünü duyurdu. Toplam can kaybı 2 bin 805, toplam vaka sayısı da 110 bin 130 oldu

Türkiye'de vaka sayısı da ölüm de azalıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günlük corona virüsü tablosunu paylaştı.

Twitter hesabından açıklama yapan Bakan Koca, temaslı sayısı ve temas ortamı azaldığı için 50 bine varan günlük test kapasitesinin 30 binin kullanıldığını belirtti.

Koca, son 20 gün içinde yeni vaka sayısının en düşük olduğu günün bugün olduğunu ifade etti.

Sağlık Bakanı Koca, “Yoğun bakım desteği alan hastalarımızın sayısındaki azalma devam etti” dedi.

Paylaşılan günlük corona virüsü tablosuna göre, bugün 30 bin 177 test yapıldı.

Tabloya göre, bugün 2 bin 357 vaka tespit edilirken 99 kişi de hayatını kaybetti.

Ayrıca, bugün iyileşenlerin sayısı 3 bin 558 oldu.

Bakan Koca’nın paylaştığı tabloya göre, toplamda 889 bin 742 test yapıldı.

Toplamda 110 bin 130 vakanın olduğu belirtilirken toplam can kaybı da 2 bin 805 oldu.

Toplam yoğun bakım hasta sayısının bin 776, toplam entübe hasta sayısının 883 olduğu aktarıldı.

Öte yandan toplam iyileşen hasta sayısının da 29 bin 140 olduğu ifade edildi.

“BİRİ TUZ YERİNE KORONAVİRÜS UZATABİLİR”

Bir paylaşım daha yapan Bakan Koca, “Biri tuz yerine Koronavirüs uzatabilir. Kalabalık iftarları gelecek yıl yapalım. Hayırlı iftarlar” ifadelerini kullandı.

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