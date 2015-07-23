Türkiye'de seçim hükümeti için 40 milletvekili

Koalisyon hükümeti için AK Parti ve CHP arasında görüşmeler sürerken bir yandan da hükümet kurulamaması halinde erken seçime hangi hükümet modeliyle gidileceği siyasi kulislerde konuşulmaya başlandı.

Seçim hükümetinin yine Ak Parti tarafında kurulması ve muhalefetten 40 milletvekilinin oylamaya katılmayarak bu hükümetin güvenoyu almasını sağlaması siyasi kulislerde konuşulan en ağırlıklı olasılık olarak görülüyor.

Güven oylamasında ortak tavır

Siyaset kulislerinde erken seçim olasılığı güçlendiği konuşuluyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de erken seçim startını ilk veren lider oldu. Bahçeli, Kırıkkale ve Kırşehir ile başlattığı gezilerine Aksaray, Nevşehir ile devam edecek. Kulislerde konuşulan senaryoya göre güven oylamasında esas olan “276 güvensizlik oyu” olduğu için muhalefetten 40 vekil Genel Kurul’a girmediği taktirde 258 sandalyesi bulunan AK Parti’ye azınlık hükümetinin yolu açılacak.

Muhalefet bloğu çözülecek

40 vekilin oylamaya katılmaması halinde 292 milletvekili bulunan muhalefet blokunun oyu tamamı olumsuz oy kullansa bile 252’de kalacak. 258 milletvekili olan AK Parti kendi oylarıyla güven oyunu alarak azınlık hükümetini kurabilecek. Genel Kurul’da katılanların yarısının bir fazlasına ihtiyaç duyulacağı için diğer partiler blok olarak olumsuz oy kullanmış olsalar dahi 40 vekilin salona gelmemesi düğümü çözmüş olacak.

Uygulamaya en yakın ihtimal

Bu senaryo ile azınlık hükümetine destek vermeyeceklerini açıklayan MHP ve diğer partiler pozisyonlarını korumuş olacak. MHP başta olmak üzere diğer partiler Ak Parti azınlık hükümetini doğrudan desteklemeden, hem hükümet kurulacak, hem seçime gidilecek. Öte yandan Cumhurbaşkanı’nın inisiyatifinde HDP’nin de içinde olacağı “seçim hükümeti” kurularak seçime gidilmesi olasılığı da ortadan kalkacak.

Nevin Bilgin star