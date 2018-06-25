Türkiye'de sandıktan koalisyon çıktı

AKP resmi olmayan sonuçlara göre Meclis'te oyların yüzde 42'sini aldı ve 300 milletvekili hedefinin altında kaldı. MHP ise çıkardığı 49 milletvekili ile Devlet Bahçeli'nin ifadesiyle 'Türkiye'nin en kilit partisi' oldu. AA'nın sonuçlarına göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kuracağı hükümetin kanunlarının Meclis'te onaylanması için MHP'nin desteği gerekiyor.

Resmi olmayan sonuçlara göre AKP 24 Haziran 2018 milletvekili genel seçimlerinde yüzde 42.42 ile 293 milletvekili çıkarıyor. AKP'nin 600 milletvekilli parlamentoda Cumhurbaşkanı'nın yaptığı kanunları onaylayabilmesi için MHP'nin desteğine ihtiyacı var.

MHP çıkardığı 49 milletvekili ile resmi olmayan sonuçlara göre oyların yüzde 11.17'sini aldı.

Parlamentodaki bu sonuçları değerlendiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan “Parlamentoda her ne kadar hedefe ulaşamadıysak da elimizden gelen bütün gayretlerimizle onu da cumhur ittifakı olarak çözme gayretinde olacağız” açıklamasında bulundu.

MHP Lideri Devlet Bahçeli de MHP'nin aldığı oy oranının önemli bir başarı olduğunun altını çizerek, “En kilit parti olduk” açıklamasını yaptı.