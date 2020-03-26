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Türkiye’de ölü sayısı 59’a çıktı

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Türkiye'de corona virüsten can kaybı 59'a yükseldi, 561 yeni tanı ile toplam vaka sayısı 2 bin 433'e ulaştı

Türkiye’de ölü sayısı 59’a çıktı

Türkiye'de corona virüs salgını nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 59'a yükseldi. 
Açıklama, TC Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geldi. 
Koca, corona virüs salgını nedeniyle bugün 15 kişinin yaşamını yitirdiğini, 561 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu. Bakan Koca'nın paylaşımında, "SON 24 saatte 5 bin 35 test sonuçlandı. 561 tanı kondu. 15 hastamız hayata veda etti. Bugüne dek kaybettiğimiz hasta sayısı 59. Toplam hasta sayımız 2 bin 433. Sayılar, kayıp acısını, endişeyi ifade edemez. Sıfır riskle yaşamaya çalışalım. Bizi hayata tedbir bağlar" ifadeleri yer aldı. 

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