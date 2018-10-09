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Türkiye’de marketlerden yüzde 10 indirim kararı

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Türkiye Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Market zinciri sahibi firmalarımız bugünden geçerli olmak üzere 50 üründe 2 ay boyunca yüzde 10 indirim yapacak." dedi.

Türkiye’de marketlerden yüzde 10 indirim kararı
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Türkiye Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı tanıtım toplantısı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin yanı sıra iş dünyası temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Pakdemirli, burada yaptığı konuşmada, Et ve Süt Kurumunun 10 kalem üründe yüzde 10 indirim yapacağını açıkladı.

SIVI VE TOZ GÜBREDE İNDİRİM

Gübre fiyatlarında da indirime gidileceğini ifade eden Pakdemirli, "Bugünden geçerli olmak üzere sıvı ve toz gübrelerde yaklaşık 35 eşit üründe yüzde 10 indirim uygulanacak." dedi.

MARKET ZİNCİRLERİ 50 ÜRÜNDE İNDİRİM YAPACAK

Market zincirlerinin de indirime gideceğine işaret eden Pakdemirli, "Market zinciri sahibi firmalarımız bugünden geçerli olmak üzere 50 üründe 2 ay boyunca yüzde 10 indirim yapacak." diye konuştu.

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