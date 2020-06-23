Türkiye'de koronavirüsten ölüm 5 bini geçti

Türkiye’de ilk vakası 11 Mart’ta görülen corona virüsüyle ilgili güncel verileri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından duyurdu. Bugün 42 bin 982 testin yapıldığı belirtilen tabloya göre bin 268 yeni vaka tespit edildi.

27 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Açıklanan güncel verilere göre bugün 27 kişi daha virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Böylece Türkiye’de corona nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 5001, toplam vaka sayısı ise 190 bin 165 oldu.

BİN 315 KİŞİ SAĞLIĞINA KAVUŞTU

Bakan Koca’nın paylaştığı son verilerde günlük iyileşen kişi sayısı, günlük vaka sayısından fazla oldu. Bugün bin 315 kişi daha virüsü yenerek sağlığına kavuştu. Böylece toplam iyileşen kişi sayısı da 162 bin 848’e çıktı.

BAKAN KOCA, VAKA SAYISI ARTAN İLLERİ AÇIKLADI

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Bakan Koca, vakaların arttığı illere değindi. Koca, “Test sayımız 3 milyonu geçti. Vaka artışı görülen kentlerden Adana'da 14, Ankara’da 21, Kocaeli’de 16 hastamız yoğun bakımda. İyileşen hasta sayımız yeni vaka sayısından fazla. Daha normal bir hayat için tedbirlere uyarak yeni vaka sayılarını azaltmalıyız” ifadelerini kullandı.