Türkiyede kaç kadın kaç erkek var

Bİrleşmİş Milletlerin yayınladığı Dünya Nüfus Beklentisi raporunun 2015 güncellemesinde, Türkiyedeki kadınların sayısının erkeklere göre 1.3 milyon daha fazla olduğu belirtildi. Buna göre Türkiyede 38.6 milyon erkek, 39.9 milyon...

Bİrleşmİş Milletlerin yayınladığı Dünya Nüfus Beklentisi raporunun 2015 güncellemesinde, Türkiyedeki kadınların sayısının erkeklere göre 1.3 milyon daha fazla olduğu belirtildi.

Buna göre Türkiyede 38.6 milyon erkek, 39.9 milyon kadın var. Raporda 7,3 milyar olarak gösterilen dünya nüfusunda ise durum Türkiyedekinden farklı. Dünya geneline bakıldığında erkek sayısısı kadın sayısına göre 65 milyon fazla.



2030DA 8.5 MİLYAR



Öte yandan dünya nüfusunun 2030da 8,5 milyar, 2050de 9,7 milyar, 2100de ise 11,2 milyara ulaşması bekleniyor. Hesaplara göre 78.6 milyon olan Türkiye nüfusu da 2030da 87.7 milyona, 2050de 95.8 milyona yükselecek. Ancak daha sonraki yıllarda bu yükseliş duracak ve hatta gerileyecek. 2100 yılında Türkiyenin nüfusunun 87.9 milyona ineceği tahmin ediliyor.