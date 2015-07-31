banner107
17 0
20 0
KKTCELL’in Avrupa macerası kötü başladı
KKTCELL’in Avrupa macerası kötü başladı
28 0
22 0
10 0
18 0
28 0
21 0
banner82
banner147

Türkiyede kaç kadın kaç erkek var

banner27

Bİrleşmİş Milletlerin yayınladığı Dünya Nüfus Beklentisi raporunun 2015 güncellemesinde, Türkiyedeki kadınların sayısının erkeklere göre 1.3 milyon daha fazla olduğu belirtildi. Buna göre Türkiyede 38.6 milyon erkek, 39.9 milyon...

Türkiyede kaç kadın kaç erkek var
banner137

Bİrleşmİş Milletlerin yayınladığı Dünya Nüfus Beklentisi raporunun 2015 güncellemesinde, Türkiyedeki kadınların sayısının erkeklere göre 1.3 milyon daha fazla olduğu belirtildi.

Buna göre Türkiyede 38.6 milyon erkek, 39.9 milyon kadın var. Raporda 7,3 milyar olarak gösterilen dünya nüfusunda ise durum Türkiyedekinden farklı. Dünya geneline bakıldığında erkek sayısısı kadın sayısına göre 65 milyon fazla.

2030DA 8.5 MİLYAR

Öte yandan dünya nüfusunun 2030da 8,5 milyar, 2050de 9,7 milyar, 2100de ise 11,2 milyara ulaşması bekleniyor. Hesaplara göre 78.6 milyon olan Türkiye nüfusu da 2030da 87.7 milyona, 2050de 95.8 milyona yükselecek. Ancak daha sonraki yıllarda bu yükseliş duracak ve hatta gerileyecek. 2100 yılında Türkiyenin nüfusunun 87.9 milyona ineceği tahmin ediliyor.

banner104
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.