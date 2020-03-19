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Türkiye’de ikinci ölüm

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Türkiye’de Corona virüsünde ölü sayısı ikiye yükseldi, 61 yaşında bir erkek hasta hayatını kaybetti, vaka sayısı da 191’e çıktı

Türkiye’de ikinci ölüm

Türkiye’de ilk Corona virüsü vakasının görülmesinden 7 gün sonra sayı 191’e yükseldi.

Önceki gün yaşanan ilk ölümün ardından ise ikinci acı haber dün gece Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan geldi.

TC Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ölü sayısının ikiye yükseldiğini belirterek 61 yaşında bir erkek hastanın hayatını kaybettiğini söyledi.

Koca, Türkiye'deki güncel Corona virüsü vakalarının sayısını 191 olarak açıkladı.

Koca ölü sayısının da ikiye yükseldiğini belirterek 61 yaşında bir erkek hastanın hayatını kaybettiğini söyledi.

Bakan Koca açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“61 yaşında erkek bir hastamızı kaybettik. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Bugün (dün) sonuçlanan testler, tedbirlerin çok zorunlu olduğunu gösteriyor. Tanı konup tedavilerine başlanan 93 yeni vakamız var. Hasta sayımız 191'e ulaştı. Riskin önünü birlikte keselim”

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