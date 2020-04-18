Türkiye’de can kaybı 1890'a yükseldi

Türkiye'de corona virüsten son 24 saatte 121 kişi hayatını kaybetti. Toplam can kaybı 1890'a yükseldi. Açıklamayı yapan Sağlık Bakanı Koca, test sayısındaki artışa rağmen yeni vaka sayısındaki düşüşe dikkat çekti

Türkiye Sağlık Bakanlığı’nın paylaştığı verilere göre Türkiye’de koronavirüs kaynaklı can kaybı 1890’a, vaka sayısı 82 bin 329’a yükseldi.

Türkiye’de koronavirüsten son 24 saatte 121 kişi hayatını kaybetti. Toplam can kaybı 1890’a yükseldi. Bugün 40 bin 520 test yapıldı. Vaka sayısı 3 bin 783 artarak 82 bin 329 oldu.

Twitter hesabı üzerinden açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca şunları kaydetti:

”Şifa bulan hasta sayımız 10.000’in üzerine çıktı. Tedavide önemli üstünlüklerimiz var. Artan test sayımıza rağmen yeni eklenen vaka sayısında düşüş var. İki gücümüz var: Tedbir, tedavi. Gücümüzü kullanalım”