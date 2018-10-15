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Türkiye'de 259 muhtar görevden uzaklaştırıldı

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İçişleri Bakanlığı, terör örgütüyle iltisakı ve göreviyle bağdaşmayan eylemleri nedeniyle 259 muhtarın görevlerinden uzaklaştırıldığını bildirdi.

Türkiye'de 259 muhtar görevden uzaklaştırıldı
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Terör örgütü ile iltisakı ve göreviyle bağdaşmayan eylemleri nedeniyle 259 muhtar görevlerinden uzaklaştırıldı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulu'nca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, iltisakı veya irtibatı bulunduğu değerlendirilen, görevin niteliğiyle bağdaşmayan eylemleri olduğu görülen 103'ü köy, 156'sı mahalle muhtarı olmak üzere toplam 259 muhtar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından görevlerinden uzaklaştırıldı.

Açıklamada, uzaklaştırma kararının, adli ve/veya idari işlemlerin tekemmülü ve halihazırda yürütmekte oldukları görevin hassasiyeti nedenleriyle haklarında nihai karar verilene kadar görevlerinde kalmalarının doğurabileceği telafisi imkansız sonuçlar dikkate alınarak geçici bir tedbir olarak 442 sayılı Köy Kanunu ve 4541 sayılı Şehir ve Kasabalarda Mahalle Muhtar ve İhtiyar Heyetleri Teşkiline Dair Kanunu'na istinaden verildiği kaydedildi.

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