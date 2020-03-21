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Türkiye’de 12 ölüm daha

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Türkiye’de korona virüsten dün 12 kişi daha hayatını kaybetti, ölenlerin sayısı 21’e çıktı. Vaka sayısı ise 947’ye ulaştı

Türkiye’de 12 ölüm daha

Türkiye’de korona virüsten bugün 12 kişi daha hayatını kaybetti, ölenlerin sayısı 21’e çıktı. Vaka sayısı ise bugün 227 kişi daha artarak 947’ye ulaştı. Türkiye’de ölü sayısı 9, vaka sayısı ise 670 olarak açıklanmıştı. TC Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki Corona virüs vakalarına ilişkin dün gece açıklama yaptı. Sağlık Bakanı Koca, "Son 24 saatte 2.953 şüpheliye test yapıldı. 277’si pozitif çıktı. Hasta sayımız 947’ye ulaştı. Yaşlı hastalarımızdan 12’sini kaybettik. Bugüne dek toplam 21 can kaybımız var. Yaşlılarımızı uyaralım. Sokağa çıkma sınırlandırmasına uysunlar. Ölüm riski, yaş yükseldikçe çok artıyor. " açıklamasında bulundu.

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