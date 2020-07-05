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Türkiye'de 1148 yeni vaka

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki corona virüsü salgınıyla ilgili güncel verileri açıkladı. 5 Temmuz pazar gününün corona virüsü tablosuna göre, son 24 saatte 19 kişinin hayatını kaybetmesi sonucu can kaybı 5 bin 225 oldu. Vaka sayısı da bin 148 artarak 205 bin 758'e yükseldi

Türkiye'de 1148 yeni vaka

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından corona virüsünden kaynaklı yeni can kayıplarını ve vaka sayısını açıkladı.

Son bir gün içinde 19 kişi corona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti, toplam can kaybı ise 5 bin 225 oldu.

Bugün toplam 46 bin 414 test yapılırken, bin 148 yeni vaka tespit edildi ve toplam vaka sayısı 205 bin 758’e yükseldi.

Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısının 3 milyon 630 bin 480'e ulaştığı ifade edildi.

Bugün iyileşen bin 188 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı 180 bin 680'e yükseldi.

Güncel verilerin yer aldığı tabloda, entübe edilen hasta sayısının 392, toplam yoğun bakım hasta sayısının ise bin 127 olduğu belirtildi.

Sosyal medya hesabından güncel verilere ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Koca, "Son 3 günde, ortalama vaka sayısının en çok arttığı iller: İstanbul, Ankara, Gaziantep, Mardin, Konya, Bursa, Diyarbakır" ifadesini kullandı.

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