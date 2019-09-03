 escort bayan istanbul escort hd porn
banner255
banner69
Elektrikte süresiz grev kararı
Elektrikte süresiz grev kararı
8 0
Sanal bet soruşturması derinleşiyor
Sanal bet soruşturması derinleşiyor
26 0
 
Erülkü Anı Maçı, Lefke'nin
Erülkü Anı Maçı, Lefke'nin
91 0
Toykan imzaladı
Toykan imzaladı
60 0
Lute ile Akıncı bugün yeniden görüşecek
Lute ile Akıncı bugün yeniden görüşecek
8 0
Güney’den KKTC’ye gelen turist sayısı 2 milyon
Güney’den KKTC’ye gelen turist sayısı 2 milyon
20 0
96 yaşındaki dalgıç Kıbrıs'ta rekor kırdı
96 yaşındaki dalgıç Kıbrıs'ta rekor kırdı
20 0
banner82

“Türkiye yönetilmiyor, Türkiye savruluyor”

banner27

CHP lideri Kılıçdaroğlu, “Bir siyasi parti genel başkanının himayelerinde adli yıl açılış töreni olur mu?” diye sordu

“Türkiye yönetilmiyor, Türkiye savruluyor”
banner267

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Danıştay kararıyla suç oluşturularak inşa edildiği kesinleşen Saray'da adli açılış töreninine katılan Danıştay Başkanı ve üyelerine dikkat çekti. Kemal Kılıçdaroğlu, Ne diyorduk, "Türkiye yönetilmiyor, Türkiye savruluyor" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Yönetilemeyen Türkiye' başlığıyla yaptığı açıklama şöyle:

"Danıştay idari Dava Daireleri Genel Kurulu, sarayın suç oluşturularak inşa edildiğini karara bağladı... (Esas No: 2017/188 - Karar No: 2019/117 - Karar Tarihi: 21.01.2019)

Hem de oybirliği ile...

Soru 1 Yargının bağımsız, tarafsız ve gerçekten adalet dağıttığı bir ülkede, Danıştay idari Dava Daireleri Genel Kurulu'nun oy birliği ile yasal bulmadığı resmi bir binada adli yıl açılış töreni yapılabilir mi?

Soru 2 Danıştay Başkan ve üyeleri yasal olmadığı kendi yargı kararıyla kesinleşmiş bir binada adli yıl açılış törenlerine katılabilir mi?

Soru 3 Tören aynı zamanda bir siyasi partinin genel başkanının himayelerinde gerçekleşecek... Bir siyasi parti genel başkanının himayelerinde adli yıl açılış töreni olur mu? 
Bu üç sorunun yanıtı "evet" ise o ülkede yargı bağımsızlığından söz edilemez! 
Adaletten, haktan, hukuktan söz edilemez... O ülkede bir yönetim krizi var demektir. Ne diyorduk, "Türkiye yönetilmiyor, Türkiye savruluyor."

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.