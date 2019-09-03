CHP lideri Kılıçdaroğlu, “Bir siyasi parti genel başkanının himayelerinde adli yıl açılış töreni olur mu?” diye sordu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Danıştay kararıyla suç oluşturularak inşa edildiği kesinleşen Saray'da adli açılış töreninine katılan Danıştay Başkanı ve üyelerine dikkat çekti. Kemal Kılıçdaroğlu, Ne diyorduk, "Türkiye yönetilmiyor, Türkiye savruluyor" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Yönetilemeyen Türkiye' başlığıyla yaptığı açıklama şöyle:

"Danıştay idari Dava Daireleri Genel Kurulu, sarayın suç oluşturularak inşa edildiğini karara bağladı... (Esas No: 2017/188 - Karar No: 2019/117 - Karar Tarihi: 21.01.2019)

Hem de oybirliği ile...

Soru 1 Yargının bağımsız, tarafsız ve gerçekten adalet dağıttığı bir ülkede, Danıştay idari Dava Daireleri Genel Kurulu'nun oy birliği ile yasal bulmadığı resmi bir binada adli yıl açılış töreni yapılabilir mi?

Soru 2 Danıştay Başkan ve üyeleri yasal olmadığı kendi yargı kararıyla kesinleşmiş bir binada adli yıl açılış törenlerine katılabilir mi?

Soru 3 Tören aynı zamanda bir siyasi partinin genel başkanının himayelerinde gerçekleşecek... Bir siyasi parti genel başkanının himayelerinde adli yıl açılış töreni olur mu?

Bu üç sorunun yanıtı "evet" ise o ülkede yargı bağımsızlığından söz edilemez!

Adaletten, haktan, hukuktan söz edilemez... O ülkede bir yönetim krizi var demektir. Ne diyorduk, "Türkiye yönetilmiyor, Türkiye savruluyor."