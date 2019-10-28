Türkiye'ye siber saldırı

Türkiye, pazar günü siber saldırılarla karşı karşıya kaldı. Siber saldırıda Garanti BBVA ve Türk Telekom dahil bazı kurumlar hedef alındı. Peki DDOS adı verilen yöntemle gerçekleştirilen saldırı nasıl gerçekleşiyor?

Dün gün boyunca Türk Telekom ve Garanti dahil bazı bir dizi şirketin internet sitelerine siber saldırı gerçekleşti.



100 GB büyüklüğünde olduğu tahmin edilen söz konusu siber saldırıların DDOS adı verilen yöntemle gerçekleştirildiği tahmin ediliyor.



DDOS SALDIRISI NASIL GERÇEKLEŞİR?



Web sunucuları gibi ağ kaynaklarının eş zamanlı olarak hizmet verebileceği isteklerin sayısı sınırlıdır. Sunucunun kapasite sınırına ek olarak sunucuyu internete bağlayan kanal da sınırlı bir bant genişliğine/kapasiteye sahiptir.

İstek sayısı altyapıdaki herhangi bir bileşenin kapasite sınırını her aştığında hizmet düzeyi büyük olasılıkla aşağıdaki sorunlardan biriyle karşılaşır: İsteklere verilen yanıtlar normalden çok daha yavaş olur, bazı (veya tüm) kullanıcı istekleri tamamen yoksayılabilir.

TÜRKİYE EN FAZLA SALDIRIYA UĞRAYAN 3'ÜNCÜ ÜLKE



Geçtiğimiz yıl yapılan bir araştırmaya göre, Türkiye ABD ve Brezilya'nın ardından en fazla siber saldırıya uğrayan 3. ülke konumunda.

Siber güvenlik firması Fireeye'nin raporunda yer alan bilgiye göre, Türkiye 25 milyon siber saldırı ile karşılaştı.

TÜRK TELEKOM VE GARANTİ'DEN AÇIKLAMA

Türk Telekom ve Garanti BBVA'dan pazar günü yaşanan 'siber saldırı’' ile ilgili açıklama geldi. Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç'ın yazılı açıklamasında saldırının zamanında müdahale ile durdurulduğu aktarıldı.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Dünyada pek çok kurumun hatta devletlerin maruz kalabildiği siber saldırılardan birini biz de ülkemizdeki bazı kuruluşlara yönelik olarak yaşamak durumunda kaldık. Saldırı, Türkiye’nin bilgi, iletişim ve teknoloji şirketi Türk Telekom’un alanında yetkin siber güvenlik uzmanları tarafından zamanında müdahale edilerek durdurulmuştur. Ülkemizin en büyük Siber Güvenlik Merkezine sahip olan şirketimizin aldığı önlemlerle yurt içi ve yurt dışı internet trafiği herhangi bir olumsuzluğa meydan vermeksizin normal seyrinde devam etmektedir.



Diğer operatör ve servis sağlayıcılarını da etkilemiş olan saldırıya karşı bu kuruluşlar da bildiğimiz kadarıyla gereken çalışmaları yürütmektedirler. Benzer durumlar her zaman olabilir. Önemli olan buna karşı hazırlıklı olmaktır. Türk Telekom’un her türden saldırıya karşı savunma sistemi sağlamdır. Vatandaşlarımızın iletişim teknolojilerinden huzur içinde yararlanması birinci önceliğimizdir.”

Siber saldırıya maruz kalan Garanti BBVA'nın Twiteer hesabından da konuya ilişkin açıklama geldi.



Açıklamada "Dijital hizmetlerimize yönelik yoğun internet trafiği nedeniyle dijital kanallarımızda erişim sıkıntısı yaşamaktayız. İnternet servis sağlayıcılarımızla beraber sorunu gidermek için çalışıyoruz. Müşterilerimizin yaşadığı mağduriyet için özür dileriz" ifadesi yer aldı.